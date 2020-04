Unos donan... y otros venden

Ciudad de México.

Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem y Alejandro Sanz se unieron para donar 152 mil mascarillas FFP2 y quirúrgicas, informó El País.

La donación será destinada para España, específicamente Madrid y Cataluña, dos de las comunidades más afectadas por la pandemia.

El cantante Sanz compartió su acción en sus redes sociales.

"Paso a paso, todos sumamos", escribió el arrista.

Cruz y Bardem también dieron a conocer con sus fans la labor que realizaron.

"Tras varias semanas intentando traer diverso material sanitario, este llega con retrasos y escalonadamente. La demanda es enorme y los tiempos se alargan mucho. ¡Pero por fin hoy ha llegado otra parte de ese material! Pedro Almodóvar y Alejandro Sanz se unen a esta donación", publicó la actriz.

PROTEGEN TU ROSTRO

Ariana Grande, Justin Bieber, Billie Eilish, The Weeknd, The Rolling Stones y más artistas de Universal Music Group sacaron a la venta este viernes máscaras de tela reutilizables para apoyar la campaña We´ve Got You Covered (te tenemos cubierto, en español), reportó Page Six.

Cada uno de los cubrebocas tendrá un costo de 15 dólares, y todo lo que se recaude será donado a MusiCares, organización que trabaja para apoyar a los músicos que han sido afectados por el coronavirus.