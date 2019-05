¡Uno más a la vitrina!

"Significa mucho para mi (el campeonato), me siento muy contento porque he venido trabajando para esto, todo el equipo para ser campeones, son torneos que todos los equipos quieren ganar y gracias a Dios nos tocó a nosotros". José Chapa, futbolista reynosense.

El futbolista reynosense José Chapa se coronó con el equipo Sub 20 del Atlas en el Torneo Clausura 2019 de la Liga Mx. Los rojinegros vencieron 2-1 a los Rayados del Monterrey en la gran final disputada en el Estadio Jalisco y el jugador fronterizo fue titular y disputó los 90 minutos. Denilson Villa y Brayan Trejo fueron los autores de los tantos de los Zorros juveniles, quienes levantaron el campeonato con marcador global de 4-2.

Chapa lleva 6 años en la institución tapatía y sigue sumando logros ya que anteriormente fue campeón en la categoría Sub 15 y también ha sido convocado por la Selección Nacional en diferentes procesos juveniles.

"Significa mucho para mi (el campeonato) porque es un torneo donde bajan muchos jugadores de Primera y vas agarrando mucha experiencia, te vas acoplando a lo que se juega allá, me siento muy contento porque he venido trabajando para esto, todo el equipo para ser campeones, es algo muy importante porque se abren muchas posibilidades de llegar a Primera División, son torneos que todos los equipos quieren ganar y gracias a Dios nos tocó a nosotros", comentó vía telefónica desde Guadalajara el futbolista surgido de la escuela Atlas Reynosa dirigida por Jorge López, la misma de donde salió también "Ponchito" González.

José Chapa comenzó jugado como mediocampista ofensivo, pero ahora cumple con labores de lateral izquierdo. Su presencia en el once ha sido clave para que este Atlas lograra una racha de 21 juegos sin derrota.

El chamaco orgullo de las Colonias Jarachina Sur y Tecnológico, dedicó este nuevo triunfo personal a toda su familia, a quienes podrá ver esta semana ya que estará en Reynosa disfrutando de unas merecidas vacaciones.

"A toda mi familia, siempre han estado ahí conmigo, nunca me han dejado solo, todos mis seres queridos, tíos, primos, a todos los que me han apoyado y a Dios que me ha dado tantas bendiciones y oportunidades en esta vida", indicó para El Mañana de Reynosa.

REYNOSENSE CAMPEÓN. José Chapa logró su segundo campeonato con el Atlas en categorías juveniles.