Uno de los actores de Grey's Anatomy sale del clóset

Cd. de México.

Durante el capítulo Levi Schmitt, interpretado por Brorelli, luego de besar a Nico Kim, encarnado por Alex Landi, se arma de valor para admitir que era la primera vez que había besado a un hombre.



La escena provocó algo igual de conmovedor en la vida real, puesto que el Borelli, habló de su sexualidad en su cuenta de Instagram.



"Como hombre gay, el episodio de esta noche fue muy especial para mí. Este es exactamente el tipo de historia que ansiaba cuando era un joven gay que crecía en Ohio, y me sorprende que pueda darle vida al Dr. Levi Schmitt cuando comienza a lidiar con su propia sexualidad durante esta temporada en Grey's Anatomy", publicó el actor.



"Su vulnerabilidad y su valor me inspiran todos los días, y espero que él pueda hacer lo mismo por ti (dirigiéndose a sus seguidores). Para todos ustedes que se sienten como pequeños Levis, sepan que yo también; estamos todos juntos en esto. Y a todos los que me han apoyado a lo largo de los años no puedo agradecerles lo suficiente y los amo más que a todas las estrellas ... "



En entrevista a EW, la creadora de la serie, Krista Vernoff, explicó que la idea de la historia surgió de querer encontrar una historia nueva y emocionante para Borelli.



"Jake es un actor increíble y cuanto más escribimos para él, más queríamos escribir para él. La historia no comenzó con: 'Oye, nunca hemos hecho una historia de amor de hombres gays'. Comenzó con '¿Qué vamos a hacer con Jake este año?'", concluyó Vernoff.