Universitarios regalan comida

Los jóvenes Edwin Mendoza, Carlos Muñoz, Violeta Piña, Reyna Cornejo, Karina Bernabé, Fátima Vargas, salieron a la calle luego de haber preparado los alimentos ellos mismos: "Lo podemos ver como una ayuda para quienes están trabajando y no tienen oportunidad de ir a comer, para quienes no tienen, o hay quienes van saliendo del trabajo y pues nosotros les dimos este pequeño detalle, no es mucho, pero les ayudó en algo", dijeron.