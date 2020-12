Universal Music adquirirá discografía completa de Bob Dylan

El acuerdo cubre 600 derechos de autor de canciones que incluyen "Blowin´ In The Wind," "The Times They Are a-Changin´", "Knockin´ On Heaven´s Door" y "Tangled Up In Blue".

Dylan ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2016, el primer compositor en recibir tal distinción.

Los términos financieros de la transacción no fueron revelados.