Unión Europea descarta negociación a ciegas con May

La Unión Europea (UE) no contempla reanudar las conversaciones sobre el Brexit con la Primera Ministra británica, Theresa May, hasta estar segura de que lo que se negocie es un solución definitiva para evitar volver a chocar de nuevo con el rechazo de la Cámara de los Comunes.



"Los 27 lo que tenemos muy claro es que no vamos a entrar en negociaciones (...) de ida y vuelta en las que digamos una cosa, la señora May la pruebe en Westminster y venga con otra ligeramente distinta", afirmó este viernes una fuente diplomática.



La fuente dijo que, si se retorna a las conversaciones sobre el Brexit, se hará "sobre la base de que hay un compromiso firme de la señora May de que lo que negocie es la solución definitiva, si es que hay una solución definitiva".



"Es muy difícil negociar algo cuando no sabes lo que quiere la otra parte más que (...) retractarse del acuerdo alcanzado", lamentó.



El Reino Unido enfila sus últimas semanas como Estado miembro de la Unión Europea en medio de una crisis política por el rechazo del Parlamento británico al acuerdo del Brexit al que habían llegado Bruselas y Londres en noviembre, que deja al país muy cerca de la posibilidad de abandonar la UE el próximo 29 de marzo sin un acuerdo.



La fuente consideró que este tipo de "presiones de calendario de última hora" no son "excepcionales" en este tipo de negociaciones, si bien "no en las condiciones políticas" actuales, con el Parlamento británico bloqueando el pacto al que sí había dado luz verde el Gobierno.



Además, consideró que la ratificación del acuerdo incluso en un escenario favorable va a necesitar tiempo extra, ya que, señaló, no espera novedades sustantivas en las próximas dos semanas.



En cuanto a esta posible extensión del periodo de negociaciones, afirmó que la voluntad europea es facilitar esa extensión si hay un plan cierto para llegar a una solución acordada, es decir, una extensión básicamente técnica.



"Todo puede cambiar porque puede ocasionar inquietud que lleguemos a finales de marzo y no haya acuerdos de ningún tipo, pero lo que no creo que vaya a haber es una extensión indefinida para una evolución política interna en el Reino Unido", señaló, e incluyó en este supuesto la posibilidad de un segundo referéndum sobre la salida de la UE.



En cualquier caso, la fuente señaló que entre los 27 no hay voluntad de hacer nada que tenga una relevancia sustantiva sobre el acuerdo de salida, aunque, como ya contemplan los líderes europeos, sí se aceptaría incluir "alguna mejora" en la declaración política sobre la futura relación.