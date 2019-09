Unión de padres marcha en familia

Reynosa, Tam.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Reynosa, participará en la gran marcha por la Vida, la Familia y las Libertades Fundamentales.

Guillermo Rodríguez Leal, Presidente de la agrupación local, comentó que la UNPF como parte de las más de mil instituciones y millones de personas de la sociedad civil organizada que conforma el Frente Nacional por la familia (FNF) en todo México, estarán presentes en esta marcha en familia, solicitando en concreto al poder legislativo federal y locales, 5 puntos primordiales.

El primero: es que se respete y promueva el primer derecho humano, el derecho a vivir; 2 que se construyan alternativas de apoyo que salven las dos vidas, la de la mujer y la de su bebé por nacer y el punto tres; se frene la doble violencia contra las mujeres, si ya sufrieron de una violación no les ofrezcan puertas falsas como el aborto, ya que la violencia engendra mas violencia y la NOM 046 deja impunes a violadores que abusan de las mujeres.

Además como cuarto punto: se respete el derecho de los padres de familia a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, incluyendo la correspondiente al desarrollo de las aptitudes intelectuales, morales y religiosas, la educación sexual, las actitudes y virtudes, y el cinco; que no se empeñen en destruir la institución familiar y que legislen defendiendo los derechos humanos fundamentales de todas las personas, pero sin redefinir el matrimonio ni atentar contra los niños impartiendo ideología de género en las escuelas.

"Exigimos respetar la libertad de los padres de familia de educar a sus hijos conforme a sus convicciones y valores, así como a respetar la vida desde el vientre materno hasta su muerte natural, sin discriminación, así como la protección a la familia" , dijo.

El dirigente de los padres de familia, exhortó a todas las personas y en especial a los papás a que asistan a esta expresión noble, familiar y pacífica, con sus hijos.

"Teniendo como lema Abrazando a México queremos recordarle a todos que sin vida no hay paz, sin familia no hay desarrollo, sin libertades no hay democracia", expresó.

Lo anterior, se realizará de forma simultánea en mas de 60 ciudades del país y 31 Estados.

La marcha será el próximo sábado 21 de septiembre a las 5:00 pm, el punto de concentración será en la Plaza Benito Juárez, ubicada en el bulevar Hidalgo de la colonia Bella Vista -a una cuadra de la Iglesia San Pío X- para posteriormente caminar hasta la Plaza Principal "Miguel Hidalgo", para cerrar con un pronunciamiento.