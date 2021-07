Uniformes, ¡a la basura!

Las reacciones en redes desde la madrugada no se hicieron esperar, criticando esta acción del combinado tricolor.

LO LAMENTA DALLAS ESCOBEDO

"Lamentamos que las acciones de nuestro equipo hayan causado decepción a nuestros seguidores en todo el país. Nos enorgullece vestir los colores de México, y dar esperanza e inspiración a otras jóvenes de ascendencia mexicana. No teníamos intención de faltarle al respeto a nuestro país ni a nuestra Bandera. No teníamos intención de ignorar lo que significa estar en los Juegos Olímpicos para tantos. Nos llevamos a casa todos nuestros uniformes de juego, ropa bordada y equipo de softbol – lo que podríamos caber en una sola maleta según se requiera. Entendemos que eso no es excusa para dar la impresión de desprecio por un evento tan histórico", señaló la nacida en Glendale, Arizona.