Unifica a artistas exposición de arte

El concepto de plegado es un ejercicio tridimensional. Doblar un trozo de papel, por ejemplo, ocultará el otro lado, pero revelará una nueva transformación. Para Raheleh Filsoofi, profesor asistente de cerámica en UTRGV, el acto de doblar es representativo de la complejidad de la condición humana.

Filsoofi es el curador de “FOLD”, una exhibición que unifica a 13 artistas, filósofas y académicas para desarrollar el concepto de plegar y explorar esta metáfora conceptual en términos de feminismo, inmigración y estudios interdisciplinarios.

“La idea se basa en un libro del filósofo Gilles Deleuze llamado The Fold”, dijo Filsoofi. “Mi idea para este proyecto se basó en el concepto de plegado y los diferentes significados y metáforas que se pueden encontrar en diversas disciplinas”.

“FOLD” es parte de FESTIBA 2018 de UTRGV, una celebración anual de libros y artes internacionales de una semana de duración, que se realizará este año del 26 de febrero al 4 de marzo en los campus de Edinburg y Brownsville.

Las presentaciones de “FOLD” se llevarán a cabo en tres lugares locales: el Museo Internacional de las Artes y las Ciencias (IMAS) en McAllen, y en la Galería de Artes Visuales y en el Centro de Visitantes de UTRGV Edinburg.

Contará con tres exposiciones diferentes (el arte se cambiará con cada nueva ubicación) y una presentación, con instalaciones hasta el 1 de abril. Todos los artistas en el proyecto “FOLD” son profesores de la UTRGV y artistas visitantes de todo el país.

“Estos artistas son todos de diferentes disciplinas y diferentes antecedentes culturales, pero todos están accediendo a este concepto ‘FOLD’ desde sus propias perspectivas”, dijo Filsoofi. “Un artista demuestra el concepto de plegar a través de la danza y doblar su propio cuerpo, mientras que otro artista utiliza los textiles para representar la inmigración y cómo los humanos se pliegan en diferentes condiciones”.

La artista turca Sibel Kocabasi, del condado de Palm Beach, Florida, exhibe obras de arte en el IMAS que entretejen diversos tapices. Sobre una manta que tiene 80 años, Kocabasi ha cortado y arreglado tiras de las mantas de emergencia de oro y plata que los inmigrantes reciben en las fronteras.

“En mi exposición, dos niños duermen en el tapiz y están hechos de mantas sintéticas de oro y plata”, dijo Kocabasi durante una recepción de apertura. “Soy un inmigrante, y aunque no me obligaron a salir de mi país, no puedo imaginar tener que huir de un país a causa de la guerra. Esto enfatiza cómo la pureza y la belleza se convierten en crueldad y soledad”.

La artista de Florida Giannina Coppiano Dwin presenta una pieza desplegada en el piso de la galería en el IMAS. La imagen es un vestido grande hecho completamente de sal, representativo de las mujeres y de la Madre Tierra.

“La sal está conceptualmente ligada al océano y también representa a las mujeres, ya que las madres usan sal todos los días para alimentar a sus familias. Pero, simbólicamente, hay muchas capas de la importancia de la sal”, dijo Dwin. “El flujo y reflujo del océano se pliega sobre sí mismo, así como el material de las faldas se pliega con el movimiento de una mujer”.

La instalación de Dwin requirió 150 libras de sal y tardó 12 días en crearse. La ilusión de la espuma del mar en la parte inferior del vestido vincula ese concepto de la mujer y la naturaleza, específicamente el océano, en una pieza poderosa.

La artista digital Laleh Mehran, profesora de prácticas digitales emergentes en la Universidad de Denver, crea espacios visualmente elaborados que se centran en las intersecciones entre elementos de la política, la religión y la ciencia. Usando un tipo de concepto de péndulo y aguja, el artista conduce conversaciones de poder político y la fragilidad del tiempo.





LAST SANCTUARY. Obra de Sibel Kocabasi en la exhibición FOLD de UTRGV.

Raheleh Filsoofi, profesora asistente de arte en UTRGV.