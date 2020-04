Unidos superaremos enfermedad: Reina Isabel II

La Reina Isabel II instó a los británicos a adoptar la misma disciplina y resolución que el Reino Unido mostró durante la Segunda Guerra Mundial, mientras daba consuelo al público durante la lucha contra el coronavirus.

En un discurso televisado, la monarca de 93 años insistió en que los sacrificios realizados durante el cierre nacional valdrán la pena, y agregó que las familias y amigos se reunirán nuevamente una vez que pase la crisis.

"Juntos estamos abordando esta enfermedad y quiero asegurarles que si permanecemos unidos y decididos, la superaremos.

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm