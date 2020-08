Unidos harán composiciones

Ciudad de México

Aleks Syntek y Alex Lora pueden presumir un Ariel a Canción, por sus creaciones para los filmes "Sexo, pudor y lágrimas" y "Un año perdido", respectivamente, ¿pero qué pasaría si se unen para un tema principal? Del experimento salió una nueva versión de "Unos quieren subir", original de Aleks, que se oirá en la cinta de comedia "Locas por el cambio", que estrenaría en noviembre próximo.

"Invité a Alex para esta canción, que ya es catálogo, pero hicimos una versión muy Rolling Stone", comentó Syntek.

El cantautor y el cine se han llevado bien desde 1999, cuando compuso el tema de "Sexo, pudor y lágrimas" y para cuya secuela, cuyo rodaje ya concluyó, no tiene confirmada su participación.

"Mi mánager no se ha arreglado con los productores, si van a usar mi canción o no, la original, no tengo información.

"(Esa canción) Cambió mi carrera para bien y pasé de ser un artista de nicho a uno popular de eventos masivos; le debo mucho al cine, le tengo mucho amor".

En dos décadas, sus canciones se han escuchado en filmes como "El búfalo de la noche", protagonizada por Diego Luna; "Sin ella", "Cantinflas" y la animación "El americano".

La noche del miércoles, Syntek asistió a una función especial del filme nacional de terror "El vestido de la novia", en un complejo exhibidor en la zona de Polanco.

El evento forma parte de un esfuerzo coordinado por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica para incentivar la asistencia a salas tras cuarentena.

"Me preocupa mucho que el mundo del entretenimiento sobreviva; los que montan el escenario, músicos, técnicos...".

Durante estos cinco meses de confinamiento, Syntek se ha dedicado a componer su disco Anatomía del amor, que saldrá en septiembre.