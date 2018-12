Unen sus talentos

Ciudad de México

El actor Gérard Depardieu y el escritor Michel Houellebecq, considerados dos "enfants terribles" de la cultura francesa, serán actores protagonistas en C'est Extra, un filme que rodará Guillaume Nicloux, informó ayer la prensa francesa.

Según la web especializada Allociné, la historia será acerca de un hombre (Depardieu) que intenta salir adelante de una exigente cura de talasoterapia con la ayuda un personaje encarnado por Houellebecq.

SIN FECHA PARA RODAR

Todavía no se conocen las fechas del rodaje ni cuándo estará lista la cinta.

Nicloux ya ha trabajado tanto con Houellebecq en L'Enlèvement de Michel Houellebecq (2014), como con Depardieu, en Valley of Love (2015).

Depardieu, de 69 años, es conocido por filmes como Novecento (1976), Cyrano de Bergerac (1990), por el que estuvo nominado al Óscar, The Man in the Iron Mask (1998) y por la saga Astérix y Obélix.

SIEMPRE POLÉMICO

El actor también ha ocupado titulares en la prensa por polémicas declaraciones contra su país nata, en el que dejó oficialmente de residir en 2012 enfadado por la alta carga tributaria que pagaba, especialmente tras serle concedida en 2013 la ciudadanía rusa por el presidente Vladimir Putin.

Houellebecq, que a sus 62 años acaba de publicar un ácido retrato de la sociedad en Serotonina, es autor de otras transgresoras novelas como Sumisión (2015) y Las Partículas Elementales (1998) y también ha realizados controvertidas declaraciones sobre la religión y la política.