Une a dos generaciones

Ciudad de México

Teo, un joven actor arrui­nado y con carrera de quí­mico, deberá simular ser un anciano para irse a vivir a la casa de retiro del actor, en lo que encuentra la forma de resolver sus problemas y salir adelante en su carre­ra.

Durante su estancia se topa con un puñado de an­cianos entusiastas y a la par se enamora de Dafne, una joven pasante de medici­na que realiza su servicio social en dicho lugar.

Este es el punto de partida de la cinta "Más sabe el diablo por viejo", en la que ade­más de entretener se busca combatir el edadismo, un problema latente en la era actual.

CON PROPÓSITO

"Esta película unifica a esas dos generaciones. Hace ver a la gente de la tercera edad con sueños, con mucha energía y los hace jóvenes. Hay una energía muy fuer­te para crear esta unidad, es una cinta para toda la fa­milia, va a haber una com­prensión muy padre. Ves la vida de otra forma, tengo más paciencia que antes, espero que eso le pase a la audiencia", aseguró Pepe Bojórquez, director y guio­nista del filme.

Oswaldo Benavides y Sandra Echeverría, quie­nes personifican a la pa­reja protagonista del filme, hicieron hincapié en el gran honor que es traba­jar con leyendas vivas de la cinematografía.

"Es admirable que si­gan presentándose en un set a tiempo, aprendién­dose líneas, lidiando con productores, directores, viviendo esa vida del actor que es complicada, no es un caramelo. Es admirable cómo siguen al pie del cañón impe­cablemente. No se si a su edad llegue a estar tan bien para­do, no se si yo vaya a estar ahí en unos años, pero el verlo de cerca es impresionante", dijo Oswaldo.

El actor Ignacio López Tar­so compartió algunos consejos con Benavides.

"Para mi fue un momento especial, porque más allá del personaje era mi realidad, era Oswaldo recibiendo un consejo de don Ignacio López Tarso. Es único, no pensé que me fuera a suce­der", agregó.

Por su parte, Sandra Echeverría comentó que le im­presiona mucho ver a Ignacio López Tar­so y a Isela Vega, pues los ha visto en trabajos distintos a lo que hacen ahora.

"Son gente que admiro desde hace mu­cho tiempo. Pero las tablas y la presencia que tiene López Tarso, los textos los tiene sú­per rápido, lo dice con una naturalidad, con una frescura, todos, además de ya estar en la tercera edad. Incluso tienen más chispa que nosotros los jóvenes, que a veces estamos fumigados", enfati­zó Echeverría.

LEYENDAS EN ACCIÓN

Tal vez desde "Club eutanasia" no se veía un ramillete de ac­tores tan ambicioso en una sola cinta. En esta ocasión se cuenta con la presencia de Isela Vega, Lorena Velázquez e Ignacio Ló­pez Tarso. Acerca de lo mejor que engloba la tercera edad, el trío fue muy concreto en su dictamen.

Isela y Lorena encarnan a dos actrices que siempre es­tán conflictuadas, cada una siempre está buscando figu­rar más que la otra, además de tirarse indirectas a lo largo del filme.

Con respecto a si han tenido confrontaciones con algún otro compañero, Ise­la recordó su pelea con Irma Serrano, mientras que Lorena hizo referencia a su pelea con Enrique Guzmán hace algu­nos años.

"Una vez con la Serrano, pero ya ni me acuerdo", dijo Isela Vega. Acto seguido, Lo­rena recordó el suceso. "Eso fue muy gracioso, cuando le dijo que tenía un lunar aquí, Isela le contestó que no era lunar que era caca de mosca".

"Guzmán es el más pa­tán que he conocido, pobre­cito. Pero bueno, te tienes que concentrar de repente. Imagínate que me pegó en la mano y por poco me voy de boca dando las gracias por­que dije que le diéramos un aplauso al productor. Le dio coraje porque dijo que él era la estrella y le respondí ´aquí todos somos estrellas, tú nun­ca fuiste estrella´. Aparte a los 70 años que tenía ya era un gordo as­queroso", indicó.

JUGANDO CON FUEGO

"Aunque muchos ven la vida del ac­tor como algo gla­moroso y fastuoso, la verdad es que es una carrera con altas y bajas, de una u otra forma siempre se ´está jugando con fuego´", según reza una de las frases del filme. Acerca de en qué momento de sus respec­tivas carreras han jugado con fuego, los actores dieron sus impresiones.

"En todo momento tú te la juegas por un papel por pe­queño, grande o mediano que sea. Tienes que saber proyec­tarlo, tienes que aprendértelo, estudiarlo y sicoanalizarlo", citó Velázquez.

"No es jugar con fuego, es una diversión y un gusto. Lo que quisieras siempre es que te salga bien ponerle toda la fuerza y todo lo que necesita ese personaje para proyectar­lo", refirió Isela Vega.