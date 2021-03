Una voleibolista con mucho futuro

La niña de las trenzas largas y moños blancos resalta en la cancha. No deja pasar ningún balón y sus remates son certeros. Talento le sobra a Maria Fernanda Espinoza Sánchez para jugar al voleibol. Por eso fue seleccionada en el equipo Jarachina Sur y está lista para representar a Reynosa por primera vez en un torneo oficial.

Con una gran sonrisa recibe el trofeo de primer lugar pues su equipo acaba de ganar la final del Cuadrangular de Primarias en la "Teresita".

"Ganamos porque le echamos muchas ganas y porque veníamos con todo", afirma la estudiante de cuarto grado de la Escuela Felipe Carrillo Puerto.

Hace apenas dos años comenzó a practicar el voleibol y no solamente se ha convertido en un pasatiempo favorito, es una disciplina deportiva que le está dejando muchas enseñanzas.

"Al ver que mi hermana empezó a jugar pues me gustó este deporte y mi padrino me animó a entrenar voleibol, me gusta que es un juego para divertirnos pero también aprendemos a ganar y a perder", expresa con mucha firmeza mientras sus orgullosos papás la esperan a un costado de la cancha.

Un balón y la red le han dado nuevas amigas. Además su familia la acompaña a todas partes y por eso asegura que nunca se alejará del voleibol.

"Mi papá y mi mamá están en la porra con los papás de todo el equipo, se sienten nervios pero a la vez se siente muy bien que te estén apoyando, aunque falles los saques, esto es lo que más me gusta hacer", finaliza.