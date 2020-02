¡Una visita que motiva!

La pista de la Unidad Deportiva Solidaridad recibió una visita de lujo. La velocista reynosense Dania Aguillón Ramos estuvo durante el fin de semana en Reynosa, la tierra que la vio nacer, para motivar a las nuevas generaciones de esta ciudad que entrenan diariamente con el profesor Carlos Olvera.

La mujer más rápida de México en el 2019, en los 100 y 200 metros planos, pisó con mucho gusto lo que queda del tartán y convivió por espacio de dos horas con los seleccionados municipales de atletismo, quienes se preparan para competir en la eliminatoria estatal, esa en la que Dania muchas veces fue campeona.

Los atletas buscaron una sombra y Dania se sentó junto a ellos en la pista para charlar. No fue un sermón, fue una plática de amigos en donde hubo preguntas y anécdotas.

"Más que yo motivarlos, creo que ellos me motivan a mi, porque siempre es bueno volver a ver como empezaste y que no se te olvide el porque iniciaste en este deporte, tengo una relación muy buena con el profe Carlos, me ha tocado convivir con él y algunos de sus atletas en muchos eventos desde que era chiquita y hasta la fecha, venir a Reynosa me hace sentir muy contenta y me gusta que tengan la confianza de pedirme consejos y platicar anécdotas, es algo muy especial para mi", comentó la deportista arraigada en Ciudad Mier.

La saeta tamaulipeca aprovechó para darles a los novatos algunos consejos para mejorar la técnica en el momento de arrancar. Dania no pudo correr con ellos ya que se está recuperando de una lesión muscular en su pierna izquierda, pero estuvo muy atenta observando cada zancada que daban.

Antes de despedirse accedió a tomarse fotografías con todos y cada uno de los atletas, algunas fueron muy creativas ya que las van a presumir en las redes sociales

Dania Aguillón no quita el dedo del renglón y en este ciclo 2020 buscará por todos los medios dar la marca que le permita llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio.