Una visita peligrosa

El director técnico mexicano Javier Aguirre, quien dirige al Leganés, avisó de la peligrosidad que significa enfrentar este sábado al Levante y de paso descartó hacer cuentas para evitar el descenso.

Para el "Vasco" es más complicado enfrentar al cuadro valenciano ahorita que atraviesa una racha de cuatro descalabros en fila, aunado a que será en condición de visitante en esta fecha 23 de la Liga de España.

"El Levante lleva una mala racha, pero eso lo hace más peligroso. Probabilidades tienen de salir de esa racha ahora. Después de cuatro derrotas, va creciendo la probabilidad de dejar de perder. Juegan en casa y son fuertes. Tienen equipo ágil y dinámico", dijo ante la prensa.

Leganés marcha en el décimo octavo peldaño de la tabla con 18 puntos, metido en zona de descenso, por lo que Aguirre exhortó a sus dirigidos a hacer un partido concentrados, pelear todo, sin regalar nada, pues el triunfo de la jornada anterior contra Real Sociedad ya quedó atrás.

"Tenemos que estar prevenidos para ello. No conceder espacios, ni metros. Cuidar los detalles del balón parado a favor y en contra. Tenemos que hacer un partido muy, muy serio. Si pensábamos que, porque el último partido ganamos y ahora vamos a salir del descenso, estaríamos equivocados", comentó.

Negó rotundamente hacer cuentas por todos los partidos que restan en la campaña, recalcó la importancia de sumar la mayor cantidad de puntos posibles sin tener una meta fija o un plan trazado.

"En este vestuario están prohibidas las cuentas. Si te sales un pelín de la ruta, te puede desanimar. El futbol no es matemática pura y dura. No somos de hacer cuentas. Yo tengo las mías, pero no te las voy a decir. Nada más yo... no se las digo ni a mi mujer".