Una vergüenza la crisis en TEPJF, que renuncien todos: AMLO

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que los magistrados no pueden mantener esa conducta que consideró "completamente inmoral".

"La verdad es que hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. De ahí la necesitad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral", dijo el presidente.

"Es una situación grave lo cual amerita que haya una reforma constitucional para limpiar a los organismo, el INE, y el Tribunal (...) ya es tiempo de que las cosas cambien. Ellos mismos deberían de renunciar todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos. No pueden mantener esa conducta completamente inmoral, una autoridad así, imagínense, pero bueno. No es ninguna injerencia de nada, es opinar, porque sí es un asunto lamentable que da vergüenza", señaló.

"¿Ve otros interés en esto?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"No, no me meto en eso, porque es politiquería, no estoy para eso, nada mas que esto ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo en esta institución y de porqué una reforma, pero esto es un corolario de una serie de decisiones que se han tomado en contra de la democracia", precisó.

"Lo que hicieron de quitarle las candidaturas al representante de Michoacán (Raúl Morón) o de Guerrero (Félix Salgado Macedonio), con contradicciones evidentes en sus resoluciones, primero dicen el INE exagera, y si debe de sancionarse pero no quitándoles la candidatura, eso fue lo primero que resolvió".