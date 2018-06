Una vaca suelta le destroza la vida

Pedro Damián Velazco Hernández era un niño con una vida envidiable, a sus 10 años obtenía las mejores calificaciones de la primaria, jugaba futbol, respetaba a sus mayores y era educado.

La madrugada del 3 de abril en un viaje familiar rumbo a Monterrey su vida cambió por completo. Ahora está por cumplir 2 meses en una cama de hospital, en terapia intensiva y con un pronóstico reservado.

Fue sobre la carretera libre de Reynosa a Monterrey donde todo ocurrió. Su padre Carlos Velazco le había autorizado a su hermano llevarlo de vacaciones junto con su cuñada y sobrino, pero al llegar al kilómetro 19, una vaca se atravesó, provocando que el vehículo en el que viajaban volcará de manera instantánea.

"Salieron de la colonia en la que vivimos y en cuestión de 10 minutos de viaje me dicen que la vaca se les atraviesa, en la obscuridad de la noche y que aún con el cinturón de seguridad puesto, mi sobrino y mi hijo salen disparados, se golpea en la cabeza, su cerebro queda expuesto, su cuerpo completo se daña por la caída y la velocidad hasta perder el conocimiento, después llegaron los paramédicos rápido gracias a Dios y lo pudieron trasladar al hospital número 15".

Al trasladarlo al Hospital General de la Zona 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad, el doctor decidió que requeriría una operación urgente por craneoencefalia; se quedo por un par de días en el área de terapia intensiva pero debido a que no se cuenta con una especialidad de pedriatría, Carlos consiguió recursos para llevarlo a Monterrey, ahí le fue practicada una segunda operación.

Debido a las repercusiones gastrointestinales, luego de casi un mes de tratamiento Pedro presentó mejoras por lo que se decidió llegar a Reynosa de nuevo.

"La atención fue muy mala, los enfermeros no tenían ni experiencia, yo les preguntaba de su historial y no me lo querían dar, incluso le dieron de comer cosas que no tenían que haberle dado, hubo muchos detalles ahí que hicieron que mi hijo se pudiera aún peor".

Debido a su pronostico se decidió trasladarlo a otro lugar, al Hospital Regional 270 del IMSS sobre la carretera a San Fernando, donde ya cumplió tres semanas sin mejora.

"El doctor, solo sé que le dicen doctor Cantú, él es el neurocirujano que lo está atendiendo, dice que no tiene tiempo para atenderlo, mi hijo necesita una tercera operación, ahora de gastrostomía, come por una sonda y yo quisiera que le invirtieran aunque sea 10 minutos. "No sé porqué no puede revisar a mi hijo y cuidar por su vida, yo daría todo lo que tengo para que su atención médica fuera buena".

Aún con medio cuerpo paralizado "Pedrito" como le dice su padre de cariño, da muestras de querer seguir adelante. "El tiene una fuerza enorme y Dios me está ayudando, cuando lo visitan él balbucea como queriendo hablar, uno le cuenta cosas y él se ríe, conserva esa sonrisa de la que estoy enamorado, su cerebrito aunque esta chiquito y golpeado no lo deja caer, yo digo que mi hijo si nos reconoce, sus ojos se iluminan y sus manos se mueven bastante".

"Mi hijo más o menos está necesitando 6 o 7 pañales talla mediana y también pañales pre doblados de los que van abajo de la cama, yo a veces los compro y gracias a Dios hay mucha gente que nos ha apoyado, pero nos siguen haciendo falta, son cosas que yo tengo que sustentar y es un gasto extra, ahorita sí me las estoy viendo muy difícil".

"Si el doctor hace caso nos van a pedir una sonda y yo tengo entendido que ese material vale como 8 mil pesos y yo lo que quiero es que me digan para yo pensar de dónde sacaré ese dinero".

HOY POR ÉL

>Lo que necesita:

>Pañales talla M (6 por día).

>Pañales predoblados para la cama.

>Alimentación especial.





INOCENCIA. Así lucía Pedro antes del accidente.