Una serie ideal

Katy Keene es la serie ideal: Se ubica en Nueva York, trata sobre jóvenes bien parecidos luchando por cumplir sus sueños en la gran ciudad, con un vestuario increíble y con números musicales muy bien montados.

La nueva serie derivada de la oscura Riverdale, -donde Archie, Verónica, Betty y compañía son los adolescentes con más vivencia criminales y macabras de los Estados Unidos-, presenta a Katy (Lucy Hale), una aspirante a diseñadora de modas, que convive en un espectacular departamento con Jorge (Jonny Beauchamp), una "drag" que busca brillar en Broadway; con KO (Zane Holtz), su musculoso novio, y con Josie McCoy (Ashleigh Murray), recién desempacada de Riverdale, intentando llegar a la fama como solista en la Gran Manzana.

TIPO GLEE

Es algo así como Glee/The Devil Wears Prada/Fame/Sex and the City para preparatorianos, con amoríos, amigos incondicionales, obstáculos inevitables y mucho estilo y color en una Nueva York de ensueño.

Sí, esta "rom-com" (comedia romántica) quizás sea demasiado dulce para los fans de Riverdale y aún más para los seguidores de la endemoniadamente escalofriante Chilling Adventures of Sabrina, pero una serie aspiracional juvenil con el cast indicado luciendo abrigos y zapatos increíbles siempre será bienvenida.

SUEÑOS Y AMBICIONES

Lucy Hale (Pretty Little Liars) encarna como debe ser a Katy, una chica talentosa, altruista y muy eficiente en su trabajo, que al igual que sus "roommates" está dispuesta a alcanzar sus sueños y ambiciones.

Por otro lado, están los villanos, igual y divinamente peinados y vestidos, quienes son los encargados de meterle zancadillas a los protagonistas: Es la historieta llevada a la TV perfecta.

Greg Berlanti, situándose como el gurú detrás de toda serie juvenil popular hoy en día (desde Riverdale hasta Arrow y Doom Patrol, pasando por You, God Friended Me y la próxima Superman and Lois) funge como el productor ejecutivo detrás de Katy Keene, una vistosa comedia romántica con aires retro, que incrementa el Archiverse y, curiosamente, no se transmite en Warner Channel, sino en HBO.