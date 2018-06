¡UNA SEMANA INOLVIDABLE!

Moscú, Rusia.

Donde uno sufre otro se alegra. Diego Reyes se pasea por los campos del Dynamo, solo. Ve a la distancia a sus compañeros competir por un lugar, uno que fue suyo, pero que el destino se lo arrebató.

Y del otro lado está Erick Gutiérrez, sonriente, con la vida por delante, con un hijo a la espera de conocerlo.

Unos sufren, otros gozan. Gutiérrez trata de no mostrar su alegría en público. Si está como el jugador 23 de la Selección, es porque Reyes no pudo seguir... "es algo triste lo que le pasó a Diego, no se lo deseo a nadie, pero son cosas de futbol. Alguna vez me pasó a mí, me quedé fuera de un torneo por lesión, es triste".

Mas el canterano del Pachuca es el menos culpable de todo, él se dedicó, "a entrenar, a ver qué pasaba y se me dio estar aquí, estoy feliz de poder jugar mi primera Copa del Mundo".

Cuando todavía no se decidía quién se quedaba con el puesto 23, Gutiérrez no pensaba mucho en el futuro... "era consciente de la situación en que estaba, pero trataba de no pensar tanto en eso, porque podía ser una distracción. Yo estaba muy contento con estar entre los 24, era importante, pero ahora ya ser parte de... Bueno, lo malo es que es a costa de un compañero, son cosas del futbol. Estoy disfrutando mucho el momento".

La vida le sonríe a Erick Gutiérrez, quien se convirtió en papá y mundialista.

"Estoy contento por ser papá. Es una de las mejores semanas de mi vida, lo estoy viendo (al bebé) por videollamadas y a la espera de conocerlo", comentó.