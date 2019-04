¡Una profesional!

Ciudad de México

La actriz Sylvia Pasquel, que celebra 50 años de trayectoria artística, sacrificó su aspecto físico para interpretar a "Carlota" en la comedia televisiva "Doña Flor y sus dos maridos", que se transmite por Televisa.

Durante la participación especial que tendrá en el melodrama producido por Eduardo Meza, basado en el brasileño homónimo escrito por Jorge Amado, Pasquel debe portar anteojos de gran tamaño y usar dentadura postiza que deforme su boca.

SIN PROBLEMAS

"Eso no me causa problema, soy actriz y me pongo como lo requiera el personaje. ´Carlota´ es la regidora del cielo, es quien se encarga de pedirle cuentas a quien se muere y desea entrar al cielo", explicó.

"Ella les enumera la lista que dejaron pendiente antes de perder la vida, por lo que debe dejar solucionadas ciertas cosas antes de pretender ingresar al cielo o si no, irse al infierno", añadió acerca de los pocos episodios que grabó.

SU PERSONAJE

La anécdota es interesante, dijo, toda vez que se muestra que también "allá arriba" existe la burocracia, pues a "Carlota" se le ve en actitud superior a cualquiera, grosera y detrás de un escritorio lleno de expedientes y carpetas de papeles.

"Es un espejo de nuestro día a día, de lo que tenemos que lidiar cuando llegas a alguna institución pública para realizar papeleos. Ella está en la ventanilla única y tienes que caerle bien para agilizar tus trámites", adelantó.

Gira con ´Nahui Olin´

Luego de presentar "Nahui Olin" como parte del Festival de Monólogos "Mujeres abriendo el círculo", Pasquel recibió invitaciones para presentarlo en otras ciudades de México y gestiona para también llevarlo a España, Cuba, Chile, Colombia y Uruguay.