Una pionera inquebrantable

Hoy, Arce presume 101 partidos en la Liga Femenil, un título con el Rebaño y ser un referente de las Rojinegras, con quienes sueña levantar otro campeonato.

Además, estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, donde se pulió futbolísticamente en los equipos femeniles.

- ¿Qué se siente sumar más de 100 partidos en la Liga Femenil?

Primero que nada es un orgullo decir que llegué al centenar de partidos en la Liga, es un honor. La verdad es que espero que sean los primeros 100 de muchos más, y seguir haciéndolo de la mejor manera para que futuras generaciones aprovechen y exploten este proyecto de la Liga MX Femenil.

- ¿Has sufrido o has disfrutado más en el trayecto?

Creo que hay de todo. Como futbolista profesional es algo que con el paso del tiempo he aprendido, que habrá buenos momentos, malos, victorias, derrotas, creo que todo suma, y creo que he disfrutado más que sufrir, las derrotas aportan a madurar, a ver las cosas de diferente manera.

- ¿Qué pensaste en tu debut en 2017?

La verdad es que haciendo conciencia nunca pensé que llegaría este momento, hace poco lo comenté con mis papás, hace 3 años no me imaginaba el momento en que cumpliera 100 partidos, pero ha sido parte del trabajo de años atrás, de la preparación que tuve antes de que se presentara el proyecto de la Liga Femenil, y al final hay que trabajar en silencio, que los resultados lleguen, fue mi caso, seguí ante las adversidades, me tocaron malos tragos, pero cuando uno tiene ganas, no hay que darse por vencida hasta llegar a la meta.

Sinceramente nadie nos imaginábamos que se fuera a consolidar un proyecto así, yo no me veía como futbolista profesional. Creo que siempre tuve el sueño de niña, crecí, y no veía para cuándo se formara el proyecto, nos tomó de sorpresa, y creo que a todo mundo, pero me decidí a formar parte de él y a consolidarlo, eso ha sido muy importante que el proyecto dio resultados, ha crecido, y que sea el inicio de muchas cosas buenas.

- ¿Qué significó ser campeona con Chivas?

Siempre, desde pequeña jugué con ser futbolista profesional, y el ser campeona como deportista siempre lo tienes en la cabeza, y me tocó vivir el primer torneo, el campeonato histórico, fue una experiencia maravillosa, significó romper muchas barreras, no sólo como equipo sino en cuanto al futbol femenil, a que fuera posible, que la Liga era una realidad, fue un orgullo ser las primeras campeonas, ser parte de la historia del club, y ser ejemplo para las siguientes generaciones.

- ¿Fue extraño el integrarte al Atlas con tu pasado en Chivas?

El cambio es un poco inusual, pero siempre voy a estar agradecida con Atlas por darme la oportunidad de tomar la revancha deportiva, por creer en mí, porque el cuerpo técnico siempre creyó en mí, mis compañeras me recibieron de la mejor manera. Sí fue complicado por el entorno, pero desde el primer día me hicieron sentir en casa todas las personas de la institución, y siempre estaré agradecida.

- ¿Qué representaría coronarte con Atlas?

Es algo que nosotras anhelamos desde que nació el proyecto con Fernando Samayoa, con todas mis compañeras es el objetivo en común que tenemos, y no vamos a descansar hasta conseguirlo, significaría. No lo podría describir, lo pienso y se me enchina la piel, sería un orgullo formar parte de la historia de Atlas, ser las primeras campeonas femeniles, aportar un título a la institución después de tantos años sería un orgullo, sería increíble. Me tocas el tema y me emociono mucho porque todas tenemos la ilusión porque Atlas se ha convertido en mi familia.

- ¿Cuál ha sido tu mejor momento?

Uno de los momentos que más guardo es mi debut (con Chivas en el Apertura 2017) porque yo recuerdo perfectamente cómo estaban mis papás ese día, el anterior, y el día después, ellos no lo podían creer, estaban nerviosos igual que yo. Recuerdo perfectamente sus caras, y nunca voy a olvidar la sonrisa con la que me recibieron al terminar el partido, el abrazo con el que me hicieron sentir que todo el esfuerzo había valido la pena.

- ¿Qué significa el futbol en tu vida?

Es una de mis esferas principales, es un pilar. El futbol me ha dado la mayor parte de las cosas que tengo, alegrías, tristezas, madurez, ha forjado mi carácter, me ha ayudado con mi personalidad. No solamente el futbol, en general en todo el deporte la gente debería tomar en cuenta que te forma como persona, y en mi vida el futbol es primordial, claro primero está mi familia, mis estudios y el futbol, trato de disfrutarlo porque estoy viviendo mi sueño.

- ¿Contemplas emigrar al extranjero?

Es algo que siempre ha estado en mi cabeza, para mí es una meta personal emigrar al extranjero, jugar en una Liga de Europa, ojalá que más adelante se pueda conseguir.

- ¿En qué etapa estás de tu carrera de medicina?

Ya terminé la parte escolar, me falta hacer el internado y el año de servicio social. Una de mis metas siempre fue terminar mi carrera de medicina, estoy por conseguirlo, todavía me quedan algunos años de futbolista, me gustaría seguir ligada a mi profesión, actualizarme, hacer una especialidad, una maestría.

- ¿Cómo te vislumbras 20 ó 30 años después de iniciar la Liga?

Ya para entonces espero estar dedicada a mi carrera (medicina), pero si puedo estar ligada al futbol para mí sería magnífico, y recordando con mucho orgullo que fui de las pioneras que estuvo desde el arranque, espero que me toque ver la Liga consolidada, con mejores sueldos de los que están ahora, con mejores condiciones, con todos los detalles que hay que pulir.

NUEVA ILUSIÓN

La llegada de Mónica Vergara al banquillo de la Selección Nacional ilusiona a Zellyka Arce.

"Todo es para crecer, para que la Selección dé los pasos que necesita, ellas tienen experiencia, trabajo, está el material humano, y podemos esperar cosas muy buenas para la Selección, esperemos que se den buenos resultados.

"Un Mundial es lo que uno piensa siempre, el representar a tu país, y espero hacer bien las cosas con mi club, y que en base a los resultados volteen a ver al equipo", comentó la mediocampista.

Para su debut del sábado ante Costa Rica en el Estadio Azteca, Vergara llamó a las atlistas Joana Robles y Alison González.

HAY QUE PREVENIR

Zellyka hace un llamado a la sociedad civil para hacer consciencia sobre la pandemia del Covid-19.

Arce, quien ya terminó la parte escolar de su carrera de medicina, se desanima al ver cómo hay gente que no usa el cubrebocas o no cumple con las medidas sanitarias.

"Esta etapa ha sido difícil como sociedad, para los médicos, pero no sólo para ellos, sino para todo el personal que labora en los hospitales. Ha sido un proceso difícil el inculcar la cultura de prevención, es complicado estar en contacto con los pacientes y ver que la sociedad no esté quieta, no acate las indicaciones, y me ha tocado ver gente que se pone muy mal, y es increíble que mientras los doctores se encuentran luchando por salvar vidas haya gente que no haga conciencia.

Zellyka Guadalupe Arce Balleza

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1997

Equipos en los que ha militado: Chivas y Atlas

Títulos ganados: 1 Liga con Chivas en el Apertura 2017

El futbol me ha dado la mayor parte de las cosas que tengo, alegrías, tristezas, madurez, ha forjado mi carácter, me ha ayudado con mi personalidad".

Para mí es una meta personal emigrar al extranjero, jugar en una Liga de Europa, ojalá que más adelante se pueda conseguir".