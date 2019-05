Una persona no es el gobierno: Romo

Ciudad de México.

El jefe de oficina de la presidencia, Alfonso Romo, minimizó la salida del director del IMSS, Germán Martínez Cázares, ya que dijo que si bien es una persona muy valiosa, solamente fue una renuncia.

Durante la Convención Nacional de Industriales, dijo que en esta administración "vamos a vivir con austeridad y va a ser uno de los legados de este gobierno para la eternidad".

Recordó que en anteriores momentos habló de finanzas públicas pero que él no se dedica a ver ese tema. "Hablé que íbamos a vivir una época de austeridad fuerte y no me metí en ningún sector. Y lo estamos cumpliendo porque es mucho gasto corriente".

Aunque no quiso pronunciarse más por la renuncia de Martínez Cázares, afirmó que no ha platicado con él. "No tengo nada que decir, el día que lo haga les diré mi opinión".

Sin embargo, comentó que "una persona no es el gobierno, es un hombre valioso y, bueno, no sé las razones". Comentó que en cuanto tenga oportunidad de acercarse y dialogar con Germán Martínez dará su opinión sobre la renuncia.