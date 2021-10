Una odisea: llega sola y embarazada

En Honduras está mi familia, pero ahí no hay trabajo, es inseguridad, en Estados Unidos yo podré estar con mi hija, darle la vida que yo no tuve". Mayuli Meza, migrante hondureña

Con ocho meses de gestación, y su fecha de parto acercándose, explicó a EL MAÑANA que la inseguridad, pobreza y pocas condiciones de desarrollo la orillaron a dejar su tierra natal.

"Nadie desea huir de la tierra que lo vio nacer, pero se van juntando situaciones, en mi caso yo tengo nueve hermanos, hay mucha pobreza, me embaracé, no tengo una pareja, por eso tomé valentía y me vine para acá (Reynosa), es un proceso cansado pero vale la pena", explicó.

Durante la entrevista, Mayuli se acariciaba el vientre y sonreía al recordar el nombre que ha elegido para su bebé, Aitana, una niña que de acuerdo a las leyes podría nacer en México y obtener la nacionalidad.

"Hay un acuerdo con el personal de migración para que las mujeres embarazadas sean atendidas en el Hospital Materno Infantil, si se llega la fecha de su parto aquí, deberá ser trasladada, pero ella busca irse a Estados Unidos", mencionó personal del refugio donde Mayuli se encuentra.

El viaje para llegar a Reynosa fue complicado, el embarazo y sus malestares provocaron que los mil 748 kilómetros que separan a esta frontera con Honduras se recorrieran en más de un mes.

Pero a pesar de todas las adversidades, esta convencida de que hizo lo mejor para ella y el bebé que lleva en el vientre.

"Mi bebé lo es todo, pienso en ella y me da felicidad, es lo mismo que sienten las compañeras, estamos entre la espada y la pared porque en Honduras está mi familia, pero ahí no hay trabajo, ni dinero, es pobreza, es inseguridad, en Estados Unidos yo podré ser otra persona, estar con mi hija, darle la vida que yo no tuve", insistió Mayuli.

Ella se encuentra en el área especial para mujeres embarazadas y sus hijos dentro del albergue "Senda de Vida", donde recibe alimento, hospedaje y atención médica a través de asociaciones civiles y el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM).

En este punto comparte espacio con otras 37 mujeres, que al igual que ellas están en gestación, de entre 1 a 8 meses.

Aitana está pronosticada para nacer el próximo ocho de noviembre, y si todavía se encuentra en Reynosa, será legalmente mexicana.