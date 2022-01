Una obra sinfónica contra el racismo

Ese dolor se tradujo en una música violenta donde el golpe de las percusiones se asemeja a los disparos de un arma. En esa segunda parte de la obra, la más cruda, O'Farrill captura a una nación dividida por el odio y la violencia sembrados por quienes buscan mantener sus privilegios, con dos hechos cruciales en la historia reciente de los Estados Unidos : el asesinato de George Floyd y la toma del Capitolio por una turba animada por Donald Trump, el Presidente en funciones renuente a aceptar su derrota electoral. Y sin embargo, O'Farrill no renuncia al optimismo en la parte final de la obra: "Sé que si camino con justicia y conciencia, con el pueblo en mi corazón, me pueden quitar el cuerpo pero no la esperanza". Un recordatorio de que somos seres con agencia. Un andar como el de su padre, el legendario Chico O'Farrill, de quien en 2021 se conmemoró su centenario. "Con paz y con elegancia", agrega. Un ejemplo de integridad como artista, fiel a su voz. "Mi padre no era un político, pero sí como un científico, siempre mezclando y cambiando los elementos, creando cosas nuevas y eso es ser revolucionario". Su ideal de músico del futuro.

Su responsabilidad como músico es similar al de un periodista: reportar lo que ve. "Mucha gente dice que no, el artista debe ser abstracto, hacer cosas divertidas. No. Desde los días de Stravinsky, de Beethoven, de Charles Mingus, los músicos de verdad son revolucionarios".

Los inventores del jazz, añade, eran descendientes de esclavos. "La música cuando se hace de verdad, la música de jazz nos apunta en la dirección verdadera". Recuerda cuando su padre lo llevó de niño a ver el Guernica de Picasso en el MoMA de Nueva York, donde estuvo 44 años antes de volver a España. "No sabía quién era Franco ni qué era el fascismo, me puse frente a la pintura y empecé a llorar. Ese momento, seguramente, algo me cambió". Orgulloso de ser un latino en Brooklyn observa cómo el racismo se exacerbó a partir del mandato de Trump. "Matan a tu gente porque son pobres y negros, o pobres y latinos. Siento que el Gobierno y la Policía han declarado la guerra a los pobres". Siempre se habla de la violencia en México, pero O'Farrill señala las masacres en las escuelas en Estados Unidos o la violencia rampante en Nueva York. "Es muy peligroso aquí, con las pistolas, este es el momento más violento que he visto en las calles de Nueva York, la gente matando". Subraya así la contradicción de un país violento que se cree pacífico.

O'Farrill siempre ha renegado del encasillamiento como músico. "No creo en las etiquetas", dice el fundador de la Afro Latin Jazz Orchestra. En el catálogo del compositor figuran, por ejemplo, obras corales para cuarteto de cuerdas. Sin embargo, ese encasillamiento ha dificultado el estreno de sus obras orquestales. Fractured Nation será la primera en escucharse en una sala de concierto. El pianista aborda la composición como trabaja un pintor ante el lienzo.

Se declara un fanático de Maurice Ravel. "Me encanta la orquestación, cuando escribo para mi orquesta también estoy jugando con colores y con la sinfónica es básicamente el mismo patrón que con mi orquesta de jazz, para mí lo más importante son los colores y la orquesta sinfónica te da más oportunidad de encontrar colores", dice. En espera del estreno, O'Farrill quiere seguir hablando de lo que ve con su música: "Sé que tenemos poco tiempo para ser testigos de la verdad". INCURSIONA EN LA ÓPERA Arturo O'Farrill trabaja en su primera ópera sobre el asesinato del inmigrante ecuatoriano Marcelo Lucero en 2008, en Long Island, por ser latino.

Lucero y su amigo fueron atacados mientras caminaban cerca de una estación de tren por un grupo de siete adolescentes. El amigo de Lucero logró escapar para pedir ayuda. En el sitio del ataque Lucero fue encontrado tirado en el piso y bañado en sangre debido a las puñaladas en el pecho que recibió. Un caso que destapó la desidia de la Policía para investigar las denuncias de crímenes de odio contra los inmigrantes de origen latinoamericano y las tensiones raciales en Long Island. Una ópera que aborda el racismo en la sociedad estadounidense. Un tema que el ganador del Grammy ya exploró en su álbum The Offense of the Drum con la Afro Latin Jazz Orchestra, donde incluyó una suite inspirada en protesta por la prohibición de los círculos de tambores en la ciudad de Nueva York y los arrestos policiacos. "¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto racismo? Me puse a pensar que eso viene de la sociedad, con políticos que declararon la guerra a los inmigrantes. Era 2008, cuando mucha gente estaba perdiendo sus casas (por la crisis económica global) y era muy fácil culpar a los mexicanos", dice. O'Farrill escribe para orquesta de cámara contemporánea, músicos folklóricos y jazz. El libreto en inglés y español de la artista multidisciplinaria Luis Muhr está listo y O'Farrill estima tener la ópera terminada en dos años. Admirador de Puccini, anticipa que será "muy dramática" como toda su música. Pelea porque haya más lugar para los compositores latinos en la ópera. IMPULSAN REPERTORIO LATINO Como parte de un esfuerzo por celebrar y promover a los compositores latinoamericanos contemporáneos, el director mexicano Felipe Tristán comisionó tres nuevas obras para su estreno mundial en Nueva York. Se trata de Impetuoso de Pedro Giraudo, Fractured Nation de Arturo O'Farrill y Malintzin de José Gurría-Cárdenas.

La cruzada de Felipe Tristán es por lograr una escena de música clásica "más inclusiva y diversa". "Esta en las artes, en el mundo, el tema de la inclusión y la diversidad, de dar oportunidades a grupos que han sido desatendidos. A raíz de eso, sobre todo del movimiento Black Lives Matter se acentuó esta narrativa", expone el director asociado de la Orquesta Sinfónica de Brooklyn y del Teatro Grattacielo en Nueva York. Con cada uno de los tres compositores, Felipe Tristán ya tenía una experiencia de trabajo previa. Con Giraudo en el proyecto NY Phil Bandwagon, una camioneta que recorría las calles de Nueva York para ofrecer conciertos de cámara en medio de la pandemia. A O'Farrill lo une una relación de años y a través suyo conoció del trabajo del compositor mexicano José Gurría Cárdenas por el proyecto Fandango at the Wall en la frontera de Tijuana/San Diego. Malintzin es un poema sinfónico con "guiños neoclásicos y contemporáneos" sobre esa mujer indígena, esclavizada, que fuera intérprete de Cortés. De las tres composiciones, Impetuoso ya fue estrenada a mediados de diciembre por la Repertory Orchestra en la reconocida Manhattan School of Music bajo la batuta de Felipe Tristán; Fractured Nation se tocará el 11 de febrero con la Orquesta Sinfónica de Nueva Ámsterdam y Malintzin el 20 de febrero con la Orquesta Sinfónica de Brooklyn.