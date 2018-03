Otro pelotero salido de la Liga Treviño Kelly de Reynosa firmó para una organización de Grandes Ligas. Se trata de Marcelo Martínez, el zurdo que acaparó los reflectores representando a México en aquella mágica Serie Mundial de Williamsport 2009. El lanzador fronterizo firmó contrato con los Reales de Kansas City, dejando a los Sultanes de Monterrey justo antes de comenzar la temporada 2018 de la LMB.

Marcelo fue convocado hace una semana para participar en un “showcase” en Monterrey, en donde se dieron cita varios caza talentos de las Grandes Ligas y la aventura tuvo un final feliz. El propio pelotero confirmó la noticia con gran satisfacción.

“Había varios scouts y uno de ellos era Manuel Samaniego, que está con los Reales de Kansas City, tiré bien y pasaron varios días, ya me habían dicho que estaban negociando, luego me confirmaron que ya se había aprobado el contrato y tuve que viajar a Hermosillo a unas pruebas físicas para luego ir a firmar”, explicó el beisbolista de 21 años.

“Es algo muy emocionante, no me lo esperaba, fue algo rápido, de un día para otro te das cuenta que estás realizando otro de tus sueños”, comentó el pitcher.

Desde niño, el zurdo Martínez se ha entregado en cuerpo y alma al Rey de los Deportes, ha ido subiendo escalón por escalón y cada vez está más cerca del objetivo que se trazó junto a su familia, llegar a la Gran Carpa.

“Gracias a Dios se me han dado las oportunidades de seguir avanzando poco a poco en este deporte, el año pasado debuté en Liga Mexicana con Sultanes, luego me tocó debutar en la Liga de Invierno con los Naranjeros y ahorita es esto, es un gran paso, tengo que seguir trabajando y nunca perder la concentración y seguir tirando para poder llegar hasta las Grandes Ligas”, expresó con mucha emoción.

Son detalles los que faltan para que Marcelo se despida de su ex equipo (Sultanes) y de su familia, para emprender una nueva aventura por Estados Unidos.

“Ahorita estoy en Monterrey, esperando a que terminen con los detalles del contrato para irme a Hermosillo por la visa de trabajo, luego me iré a Estados Unidos y ellos (Reales de Kansas) me dirán si voy a entrenamientos o a alguna liga, aún no sé pero estoy preparado para lo que venga”, afirmó el oriundo de Reynosa.