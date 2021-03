Una ´máquina´

"No es magia, no soy un gurú. Él está creciendo ahora. Ha mejorado mucho su trabajo mental. Su mente es muy grande. Es compleja, como un ordenador. Tiene muchas cosas y puede unir todos los puntos en un segundo", comentó Dauzet para la cadena televisiva ESPN.

Dauzet practica la filosofía Shaolin que se basa en buscar la esencia de uno mismo a través del entrenamiento.

"Cuando un Shaolin lucha, nunca mira alrededor. Sólo siente las cosas que están ocurriendo", describió Dauzet, palabras que cobran significado al ver competir a Medvedev, pues algunos lo perciben como un robot que juega, alguien que está hipnotizado en el partido.

La primera versión que se conocía del ruso rayaba en la inestabilidad emocional.

"Quiero ser mejor persona en la pista, fuera de ella creo que no hace falta. Soy un tipo muy tranquilo en la vida normal, pero no sé por qué a veces salen los demonios cuando compito. En mi etapa junior tuve muchos problemas, no había un partido en que no recibiera una sanción y me da mucha rabia hacerlo", contó el ruso.

El campeón de las pasadas Finales de la ATP se convirtió en el enemigo número uno del público en el Abierto de Estados Unidos 2019 por sus controvertidos comportamientos. Durante el partido contra Feliciano López, se peleó con un recogepelotas que le traía una toalla, un acto por el que recibió un aviso del juez de silla y tras el cual tiró la raqueta y levantó el dedo de en medio al público. Entre fuertes abucheos, dijo: "Cuanto más lo hagas, más ganaré".

Ése fue el punto de partida para su manejo emocional.

UN RUSO BIOMECÁNICO

Gilles Cercara, su entrenador y Caroline Martin, miembro de un laboratorio de biomecánica, donde desarrollan herramientas para optimizar el rendimiento de los profesionales han puesto a punto al tenista.

"El laboratorio jamás se había fijado en el tenis, estaba más orientado en la natación, el balonmano o el futbol, pero tuve la suerte de que los jefes me dieron carta blanca para desarrollar mi propio departamento para el tenis, concretamente, para estudiar la biomecánica del servicio", explica la francesa en una entrevista publicada por Tennis Actu.

El ruso ha desplegado su máximo rendimiento luego de ganar las Finales de la ATP en el 2020 y después llegó a la Final del Abierto de Australia 2021, que perdió después ante Novak Djokovic.

Su psicóloga deportiva, Francisca Dauzet, quien estuvo en la Final del Abierto de Estados Unidos de 2019 que Daniil disputó ante Rafael Nadal, es una de las claves en construir la mejor versión del ruso dentro de las pistas desde que éste irrumpió como una de las máximas promesas hace dos años, luego de la imponente Final.

Si bien no ganó, la Final lo colocó como uno de los aspirantes a relevar a la generación saliente de Federer, Nadal y Djokovic, trío que suma 58 títulos de Grand Slam.