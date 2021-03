Una mala calificación para Checo; saldrá 11 en Bahréin

Con el primer corte de la Q1 superado, la escudería austriaca apostó por los neumáticos medios para Checo en la Q2, y aunque parcialmente se colocó en el cuarto lugar, su tiempo fue borrado al salir de los límites de la pista mientras conducía.

Para su segunda oportunidad, nuevamente salió con gomas amarillas, y aunque detuvo el crono en 1´31"165 no fue suficiente para colarse a las Q3, quedando a 35 milésimas del último clasificado.

La pole fue para el neerlandés Max Verstappen, quien hizo la mejor vuelta con 1´28"997. Desde las prácticas libres, el compañero de Checo le sacó todo el provecho a su RB16B, dejando atrás a los dos Mercedes.

El británico Lewis Hamilton fue segundo con 1´29"385, y el finlandés Valtteri Bottas saldrá en la segunda fila de la parrilla al quedar a 201 décimas de segundo del líder.

Mañana, Verstappen podría sellar un fin de semana perfecto en el que dominó, con hegemonía, los entrenamientos y la clasificación.

DECEPCIONADO

El 27 de marzo de 2011, el tapatío Sergio Pérez debutaba en la Fórmula Uno, 10 años después y en el mejor momento de su carrera, no pudo celebrar a lo grande.

Durante la clasificación del Gran Premio de Bahréin, su primera carrera como piloto oficial de Red Bull, el mexicano marcó 1´30"659 utilizando gomas medias, por lo que no libró el corte de la Q2 y largará desde la posición 11 en la carrera de mañana.

"No fue la calificación esperada, no hice la vuelta que quería. Creo que de haber funcionado (la estrategia de neumáticos amarillos) nos daba una buena ventaja para la primera parte de la carrera al tener ese neumático. Hoy no lo conseguimos y eso es un poco decepcionante.