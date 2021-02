Una madre desata polémica en TikTok por abrazar a su hija fallecida en un funeral

Entre los comentarios a sus videos hubo quién le pidió que compartiera de qué murió para estar atentos con sus hijos, otros que criticaron haber mostrado el cadáver de la menor y unos más que contaron sobre la pérdida de sus hijos.

"Su dolor tiene que ser inmenso, pero subir esos videos creo que no es muy recomendable porque nosotros queremos saber de qué murió por curiosidad", pidió un usuario.

"Dinos qué pasó? Ya que decidiste compartir tu dolor con todo el mundo entenderás que queremos saber", solicitó otro.

"Aparte del dolor que esta madre está sintiendo, a mí me duele que graben un video como este y lo suban aquí, donde está el respeto", señaló otro.

Esta acción llegó a otras redes sociales, donde la gente compartió su experiencia al ver este tipo de contenido en TikTok.

Alguien recordó otro funeral compartido por una familia americana con la canción Somebody that I used to know, de Goyte, al fondo.

¿Cómo fue el funeral?

La usuaria @tai.taisha compartió videos en la red donde le pide a la niña, a quien le apodaba "negra", que le ayude a superar el dolor y pidiéndole esa luz que necesita para tener paz.

El video que volvió viral fue el de la madre abrazando el cuerpo de la niña en sus piernas, y colocó un mensaje: "Te amo tanto mi reyna (sic)" mientras se escucha al fondo la canción "Me cambiaste la vida", de Río Roma. Otro está ella viendo la fotografía de la pequeña, mientras suena "Yo te extrañaré", de Tercer Cielo.

En un tercer video donde muestra varias fotos de la niña mientras suena música de fondo, escribió: "Negra, quiero que ayudes a tu mami a quitarse tanto dolor, dame luz que necesito, mi amor, dame esa paz."

Según las historias de la usuaria, su hija se enfermó y tuvo que ser hospitalizada, aunque no comentó cuál era su padecimiento, los usuarios concluyeron que se trató de una negligencia médica.

En otro video, la madre escribió: "Dos meses hoy de tu partida mi niña bella", por lo que presumen que la menor murió en diciembre de 2020.

En otro video del panteón donde depositan el ataúd con el cuerpo de la niña, acompañado de música mexicana y mariachis que interpretan "Amor Eterno", de Juan Gabriel. Al parecer, esto sucedió en Estados Unidos.