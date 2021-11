Una madre angustiada: ´¿Dónde está mi hija?´

Angustioso llamado hace la señora Nohemí Rodríguez Luévano a autoridades municipales, estatales y federales para que le ayuden a recuperar a su pequeña hija que no le quieren regresar en la Casa Hogar Mami.

"No encuentro explicación para que me la entreguen. Ya he insistido una y otra vez ante personal docente del lugar y no me la dan", dijo profundamente molesta la mamá de la menor.