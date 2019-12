Una leyenda viviente

Cher desvela los secretos inconfesables de su icónico armario; a los 73 años, la cantante sigue manteniendo un estilo muy particular a la hora de subirse al escenario o acudir a eventos, copiado actualmente por otras estrellas como Jennifer Lopez o Kim Kardashian

ÓSCAR 1986

Este conjunto que llevó Cher a los Oscar de 1986 es uno de sus favoritos. La cantante, de 73 años, acudió al diseñador Bob Mackie para que transformara su idea en realidad. "Tenía la idea de que no me querían (...). Odiaban la forma en la que me vestía y que tuviese novios jóvenes, por lo que pensaban que no era seria, por lo que me presenté y les dije: ´Como podéis ver, miré el manual sobre cómo vestir como una actriz seria", ha contado la cantante a la revista ´Vogue´.

ÓSCAR 1988

Cuando ganó el Oscar en 1988 por ´Hechizo de luna´, optó por este "precioso" vestido negro. Su parte favorita del conjunto era el chal. Sin embargo, perdió uno de los pendientes al subir al escenario y los zapatos no eran demasiado cómodos.

ESTILISMOS

Este también es uno de los estilismos favoritos de la artista, diseñado por Bob Mackie. Lo lució en 1970 y estaba inspirado en la cultura nativo americana, algo que se ha visto reflejado en otros vestuarios de la cantante a lo largo de su carrera.

ENTRE AMIGOS

El conjunto creado por Bob Mackie se lo volvió a poner en más ocasiones. En la imagen, tomada en 1975 en Los Ángeles (EE UU), Cher posa junto a los cantantes Elton John y Diana Ross.

NO LE AGRADA

"No me gusta este vestido, no me gusta el pelo y no me gusta nada", dice muy seria Cher sobre este traje con estampado floral. Bob Mackie lo diseñó para una de las actuaciones de la cantante en 1974.

DESNUDO

"Esto es un desnudo, pero en realidad no lo es. Así se ha referido Cher al estilismo (en realidad simplemente una peluca) que llevó para la portada de su disco ´The Prisoner´, de 1979.

DESAFORTUNADO

Fue un conjunto "desafortunado", según explicó la propia Cher, que también opinó: "Era una adelantada a mi tiempo, así que da igual". Esta creación de Mackie la llevó para un programa de televisión en 1978.

EN LLAMAS

Cher llevó este vestido en varias ocasiones para uno de sus espectáculos. Ella lo define como "un vestido de llamas", cuyas pequeñas piedras consiguen dar ese efecto. Harry Langdon Getty

DEPORTIVO

Cher explica que este estilismo era muy deportivo, lo que inspiró a que posara de esa manera. El mono azul elástico lo combinó con unas botas plateadas, que ha guardado durante mucho tiempo. Harry Langdon Getty

TRANSPARENCIAS

Este vestido con transparencias, de Bob Mackie, lo lució en la gala del Museo Metropolitano de Nueva York (EE UU) de 1974, así como para la portada de la revista ´Time´. Fue al evento acompañada de su amigo Paulette Betts y alguien que no conocía le pregunto cómo se sentía yendo desnuda, a lo que contestó: "Me siento bien". Ron Galella Getty

MAL VISTO

Este conjunto, también de Bob Mackie, lo llevó para un programa de televisión en 1970. Fue la primera en llevar un vestido de estas características, mal visto en la época por enseñar demasiada piel.

PROVOCATIVO

Cher actuó con este provocativo ´look´ en Londres (el Reino Unido), en 1992. La cantante comenta que las medidas no estaban bien hechas, pero aún así le gustaba, especialmente la parte de la entrepierna.

EGIPCIA

Al igual que en la cultura nativo americana, Cher también se ha inspirado en la egipcia. El objetivo de Bob Mackie con este diseño era que fuese divertido y visual. Harry Langdo Getty

NADA ATRACTIVO

Este estilismo lo lució en la actuación que realizó durante la gala del Met celebrada el pasado mes de mayo. En un principio iba a llevar otro conjunto, pero en el último momento cambió de idea. "No era especialmente atractivo, pero no me importa".