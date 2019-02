Una leyenda en el escenario

McAllen , Tx.

Julio Iglesias llegó anoche al McAllen Performing Arts Center, para compartir con sus fieles seguidores su Gira de 50º Aniversario y a sus 75 años demostró que tras cinco décadas en los escenarios, tiene mucho que cantar aún.

En punto de las 20:00 horas Julio Iglesias arrancó un recorrido musical con un popurrí de grandes éxitos, este multipremiado artista, evocó sus mejores épocas con Caballo Viajo, Lo mejor de tu vida, La carretera y La vida sigue igual, entre otros.

BIEN ACOMPAÑDO

Así mismo se hizo acompañar de dos bailarines de que ejecutaron de amera magistral A Media Luz, así como de cinco músicos que tocaron en vivo para acompañara al cantante.

También se dejaron escuchar melodías como La gota fría, Mammy Blue, Échame a mí la culpa, Ella, Vous les femmes (pauvres diables), Crazy, Me olvidé de vivir y Abrázame.

Con un recinto abarrotado el cantante se sintió en casa y lento, pausado pero deleito al público con su elegante presencia, un verdadero divo.

En la recta final se escucharon emblematicos temas como Hey, Can't Help Falling in Love, Always on My Mind, Fragile, Me va, me va y Manuela.

Julio Iglesias es un icono que conquista a su público antes de empezar a cantar, basta su presencia en el escenario y así lo demostró anoche cuando inicio este gran concierto que de principio a fin mantuvo cautivos a los asistentes.

Julio ha cantado en francés, en español, en inglés, en italiano, sus admiradores saben que esta gira puede ser la recta a una despedida así que disfrutaron cada minuto los temas del español.

TODO LE PERDONAN

Cabe mencionar que a sus 75 años para el "La Vida sigue Igual" pues con grandes esfuerzos, ofreció una velada inolvidable a sus seguidores a quienes no le importaron sus problemas de voz, ni su poca movilidad; ovacionaron cada una de las intervenciones del español así como sus canciones las cuales fueron acompañadas al unísono por su público.