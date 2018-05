´Una identidad. Varias miradas´. Labor a favor de la comunidad mexicana

McAllen, Tx. - El talento artístico de personalidades que destacan por su labor a favor de la comunidad mexicana en el Valle del Río Grande, se reunieron para dar vida a "Una identidad. Varias miradas".

Las obras señalan la realidad que viven y pasan los migrantes en busca del sueño americano, parece irreal pero es la realidad.

El evento fue presidido por la Cónsul de México en McAllen, Eduardo Bernal, contando con la presencia Narciso Rodríguez, Superintendente de Vanguard Academy; Mario Alberto Villalpando en representación del gobierno municipal de Reynosa, Tam., entre otros invitados.

El talento de la Hna. Norma Pimentel, directora de Caridades Católicas del Río Grande Valley; Alejandro Flores, abogado mexicano, especializado en derecho internacional; Rossy Lima, lingüista, poeta, escritora y traductora; Fructuoso Irigoyen, psiquiatra de origen mexicano.

Norma Alicia Kott, ex Presidenta del Club de Cultura Musical de Reynosa; Irma Gloria Ramírez de la Asociación Plástica de Monterrey, así como las niñas Lulú Villarreal, Camila Almeida y Montserrat Hernández de la escuela primaria Vanguard Picasso Academy, ganadoras del concurso de dibujo infantil "Este es Mi México".

La muestra, parte de la serie Jueves de Cultura que el consulado ha venido impulsando, se distingue porque los autores participantes no cuentan con una formación artística, más bien, ha sido su conocimiento empírico que les ha llevado a la creación de piezas únicas que forman parte de colecciones privadas o personales.

Los participantes se destacan por su labor comunitaria en la localidad, pero es en su faceta de artistas, hasta ahora desconocida por muchos, que muestran su pasión por este arte.

"La comunidad mexicana se ha distinguido particularmente por su manera de transmitir las expresiones artísticas, mostrando que el talento y pasión no están restringidos a un grupo en particular y no se aprenden solo en las escuelas", dijo el representante consular.

Por ello, destacó, que este grupo enriquecedor de artistas que dan vida a "Una identidad. Varias miradas", incluye niñas que se inician en la pintura, pintores aficionados y pintores profesionales, lo cual demuestra la enorme capacidad de ser humano de transmitir sus sensaciones más íntimas a través de las artes.

ARTISTAS. "La Mariposa Monarca y su ciclo de vida en Norteamérica".

Presentes. Norma Pimentel con sus obras "Poquito" y "Madre e Hijo", le acompaña el cónsul Eduardo Bernal.