Una historia con protagonista gay

En los 23 años de Steven Clay Hunter como animador en Pixar, ha dibujado pulpos de siete tentáculos, un canadiense atrevido y un ruidoso pingüino de juguete. Pero había escenas que nunca pensó animar hasta que comenzó a trabajar en su cortometraje "Out".

Hunter escribió y dirigió la película de Pixar de nueve minutos que debutó recientemente en Disney Plus. La cinta se trata de un hombre llamado Greg que cambia temporalmente de cuerpo con su perro, Jim, mientras empaca para mudarse. Mientras Greg trata frenéticamente de ocultar la evidencia de su novio, Manuel, encuentra el valor para revelar su orientación sexual a sus padres.

Greg, quien está ligeramente inspirado en Hunter, es el primer protagonista LGBTQ de Pixar. Y aunque "Out" incluye material más típico de Pixar (un par de animales arcoíris, un cameo de Wheezy de "Toy Story"), también tiene imágenes nunca vistas en los 25 años del estudio, o en toda la historia de Disney. Como cuando Greg y Manuel se abrazan.

"La primera vez que dibujé a Greg y Manuel abrazándose en la habitación, estaba llorando a mares", dijo Hunter. "Toda esta emoción surgió porque me di cuenta que había trabajado en animación por décadas y nunca había dibujado eso en mi carrera, me llegó".

"Out" es una pequeña película en un servicio de streaming, no uno de los megaéxitos de taquilla de Pixar. Pero ya ha tenido un gran impacto y ha sido celebrado como un hito por la inclusión en el entretenimiento familiar. La organización GLAAD, por los derechos de la comunidad LGBTQ, la calificó como "un gran paso adelante para The Walt Disney Company".

"´Out´ representa lo mejor del legado de Disney y Pixar como un sitio para historias alentadoras sobre encontrar la fortaleza interior de cada uno ante los retos de la vida", dijo Jeremy Blacklow, director de medios de espectáculos de GLAAD.

Desde su casa en Oakland, California, Hunter, de 51 años, ha tomado con humildad las respuestas ante su debut como director.