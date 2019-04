´Una gran tontería´, reviran economistas

El cierre parcial de diez horas diarias del paso de automovilistas particulares por el Puente Internacional Reynosa-Pharr, ´´no sirve de nada´´ y no agilizará el cruce de camiones de carga, advirtió Felipe Reséndez, integrante del Colegio Nacional de Economistas.

Indicó que esta disposición de nada apoya que se suspenda el servicio a los automovilistas particulares, ya que no se ha ampliado el personal para las revisiones de las autoridades estdounidenses.

"Nos llama la atención el cierre de los carriles a los vehículos en el puente de Pharr, me parece una gran tontería porque eso no incrementa la velocidad de los transportes, ni tampoco la revisión de los mismos, dado que la infraestructura para revisión de parte de la aduana norteamericana no ha sido ampliada", aclaró.

Alrededor de 2 mil camiones de carga cruzan diariamente por el puente Pharr y además el 70 por ciento de los perecederos cruzan por dicho puente.

"Me parece una medida poco real que se está tomando y se está afectando a la población en general en Reynosa, esto se puede hacer trascendente a los distintos puertos de entrada de la región como puede ser Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros, tenemos también puntos muy importantes donde debemos tomar en consideración", expresó.

"La medida no tiene ninguna redundancia en cuanto a la velocidad del transporte de carga, no sirve de nada". Felipe Reséndez, Colegio Nacional de Economistas.