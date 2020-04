Una gran opción para divertirte

EL MAÑANA DE REYNOSA pendiente de llevarte lo mejor en opciones de diversión, para cumplir con el protocolo de emergencia sanitaria ante la pandemia que estamos viviendo y que esperamos pase pronto y no deje tristeza en los hogares mexicanos.

La joven Yarettzy Vázquez Ortiz quien cuenta actualmente con 15 años de edad y cursa la preparatoria, amablemente nos concedió una entrevista vía Internet en donde nos comenta que este confinamiento que están viviendo ella lo ha pasado con sus clases en linea que acabaron este viernes pasado y por las tardes ha disfrutado de su familia con interesantes y divertidos juegos de mesa.

Yarettzy sobre los juegos de mesa comentó: "Disfruto cuando ganó, pero sobre todo la convivencia y eso hace que no me gane el aburrimiento al no poder salir".

Respecto a sus juegos favoritos, mencionó: " Casi todos me gusta, pero los que más disfruto son monopoli, pictionary, la lotería y hasta El Basta".

Y al cuestionarle como le han sido de utilidad en esta cuarentena, mencionó: "En esta cuarentena me ha servido de mucho, porque he estado conviviendo y disfrutando más tiempo con mi familia. Ya que diariamente por las tardes nos hemos tomado ese momento de jugarlos y convivir y hasta algunos los jugamos de dinero y se ponen más emocionantes, creo que ahora más que nunca estos juegos que me encantan están cumpliendo con su finalidad reunir a la familia en torno a una mesa y divertirse de lo lindo".

ACTIVIDAD PERFECTA PARA CONVIVIR

MONOPOLY: El juego del dinero, inventado a principios de 1900 como una sátira a los grandes empresarios de la época, no pasa de moda y constantemente se reinventa para ofrecer horas de diversión a todo aquel que quiera ser millonario.

El objetivo del juego es acumular la mayor cantidad de dinero posible comprando lugares y construyendo propiedades en las distintas casillas del tablero.

Evitando caer en bancarrota a lo largo de la partida.

* De: 2 a 8 jugadores.

SCRABBLE: Originalmente llamado Criss Cross, el juego fue presentado como un emulador de rompecabezas conformado por letras y anagramas.

Fue desarrollado desde 1931 pero no fue vendido formalmente hasta 1954, en Gran Bretaña.

El juego consiste en formar palabras que se crucen entre sí en el tablero utilizando las fichas marcadas con una letra y un número, el cual tiene un valor asignado.

El ganador será aquel que consiga la mayor cantidad de puntos posibles formando palabras que otorguen grandes recompensas.

* De: 2 a 4 jugadores.

RISK: El juego consiste en conquistar territorios del mundo controlado por los otros jugadores en el tablero.

Para poder ganar, el jugador debe tomar el control y atacar las tropas del enemigo, mientras defiende el resto de sus posiciones en el mapa.

El tablero de Risk está conformado por 6 continentes y 42 países, mientras que sus Ejércitos cuentan con caballería y artillería.

* De: 2 a 6 jugadores.

VIRUS: Científicos de un hospital se dan cuenta demasiado tarde que los contenedores que almacenaban un virus mortal fueron abiertos, liberando una pandemia por el mundo.

El jugador debe eliminar el virus mientras intenta mantenerse sano de todas las enfermedades liberadas hasta el final de la partida.

Mientras el jugador busca la cura, también podrá sabotear los esfuerzos de sus rivales infectando, destruyendo o robando tus "órganos".

* De: 2 a 6 jugadores.

UNO En UNO: los jugadores inician con 7 cartas en su mano, las cuales deberán tirar al centro de la mesa haciéndolas coincidir con la última que su compañero a la izquierda haya colocado previamente.

Las cartas de UNO cuentan con color, símbolo y acción, lo que provocará que el jugador que no tenga alguno de estos elementos tome una carta o más del montón colocadas en la mesa.

El primer jugador que logre deshacerse de todas sus cartas será el vencedor.

* De: 2 a 10 jugadores.

LOTERÍA MEXICANA

La Lotería es un juego europeo que fue traído durante la época de la Colonia a México y desde hace siglos ha perdurado en nuestra historia.

Consiste en marcar un tablero lleno personajes y objetos variados a la par de otros competidores mientras un "gritón" exclama el nombre de las imágenes.

Si el personaje u objeto de la carta está en la tabla del jugador, se le colocará un objeto encima para marcarlo.

El primer jugador que complete su tabla y grite "¡lotería!" será el ganador.

* Desde 2 jugadores

en adelante.

TRIVIA: Puede ser sobre historia, películas, música, países o cualquier tema que prefieras.

Las reglas son simples: contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas posibles.

Además, puedes agregar un tiempo límite para que las rondas sean más dinámicas entre los participantes.

* Desde 2 jugadores

en adelante.