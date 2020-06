Una gran fusión musical

Como artista de género urbano, para Justin Quiles colaborar con Daddy Yankee, uno de los pioneros del reguetón, era un sueño inalcanzable, pero que finalmente se volvió realidad luego de que el boricua se sumara a su nuevo sencillo "PAM".

"Es un tema que tenía grabado hace unos meses. La colaboración principal era yo y El Alf, pero siempre había tenido en mente a Daddy en el tema, y se me dio la oportunidad.

"Me lo encontré en un estudio donde yo estaba trabajando, le presenté el tema y creo que le gustó mucho, estuvo muy dispuesto, grabó ese mismo día su verso y creo que fue lo mejor para el tema", señaló Justin Rafael Quiles Rivera (su nombre real) en entrevista.

Y si bien desde sus inicios el reguetonero ha tenido la fortuna de compartir música con artistas de la talla de Maluma, Natti Natasha, Nicky Jam y Danny Ocean, hacerlo con el intérprete de "Gasolina" asegura que fue un paso mucho más grande en su carrera.

"Colaborar siempre es algo que funciona para todos los artistas, creo que es algo que te posiciona a otros niveles. Tener un tema con Daddy es algo que me ayuda a llegar a otros lugares y a sus fanáticos, que tal vez que no me conocían y ahora lo están haciendo.