¡UNA FALTA DE RESPETO!

Ciudad de México

La polémica por la selección de los equipos nacionales de clavados que irán a Juegos Panamericanos y Mundiales continúa.

Ayer, Ernesto D'Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, cuestionó en Twitter que Paola Espinosa y otros clavadistas fueran a ciertas competencias.

"En 1 metro Paola Espinosa quedó en 5to lugar. Ganó en tres metros. No participó en sincronizados, y la llevan en todo. ¿Explíquenos los criterios a todos los mexicanos por favor?", escribió, que fue secundado por la Diputada por Morena, Tatiana Clouthier.

Ante esto, la clavadista respondió con un video también publicado en redes sociales donde les pide acabar con los ataques y los invitó a informarse correctamente.

"Hola Ernesto y Tatiana, me molesta mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá, en un deporte que es tan bonito como son los clavados en esta polémica que se ha hecho, un deporte que le ha dado muchas medallas a México.

"Yo me gané mi lugar, a mí nadie me ha regalado nada, con una muy buena puntuación, no sólo de esta temporada, sino de la temporada pasada también.

"Quisiera que se dieran el tiempo para escuchar las dos partes, no sólo una, a mí lo que me toca hacer es entrenar, pero estoy dispuesta a ir con ustedes y que ustedes se informen también de esta parte, qué es lo que está pasando. En ninguna parte del mundo se suman los puntos, eso es mentira, eso no pasa, entonces si están dispuestos a informarse más y ver el otro lado de la moneda con gusto voy con ustedes y lo platicamos.

"A mí lo que me toca es estar aquí en la alberca, entrenando, haciendo lo que más me gusta hacer y me apasiona cada día de mí vida por un objetivo que es una medalla olímpica", dijo Espinosa.

En respuesta, D'Alessio indicó que lo se busca son procesos limpios y no cuestionar la trayectoria de los deportistas.

"Que gran honor representar a México cuando el proceso es limpio y claro para todos. No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte, sino los procesos, que sean limpios y transparentes. Éxito Paola, si ganas tú, gana México", escribió.

Ayer, Yahel Castillo le respondió también al Diputado.

"(Rommel Pacheco) No va a JP porque el lugar lo gané yo y Juan Celaya. Al mundial sí van Rommel y Jahir en la prueba que ganaron. A JP existe la limitante de 4 mujeres 4 hombres por país. Existimos más atletas con el nivel y el derecho de representar a México. Lo invito cuando guste a una práctica", indicó.

"Amigo!! Yo sigo entrenando con todo el corazón en la mano!! Abrazo!!", le contestó a su vez Pacheco.