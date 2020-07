Una eco-serie muy aterrizada

Dentro de las series turístico-gastronómicas que abundan en la televisión no es común escuchar frases que incluyan "energía renovable", "sustentabilidad", "cambio climático" o "bio-piratería", sin embargo, en Down to Earth with Zac Efron, son palabras recurrentes.

El corazón de esta eco-serie protagonizada por la estrella de High School Musical late con un propósito: hacer que las personas volteen a ver el mundo como un proveedor y dejen de ser sus enemigos naturales.

Acompañado de Darin Olien, experto en bienestar, un carismático Efron recorre varios países donde conoce de primera mano los esfuerzos y logros de innovadores y científicos para aprovechar la energía y alimentos que provee la tierra sin hacerle daño.

MUCHOS CONSEJOS

Pero no crea que en un programa de regaños ecológicos y consejos verdes.

Este dúo recorre, por ejemplo, Islandia, donde visitan una planta geotérmica de energía eficiente, pero también un restaurante con estrella Michelin, una chocolatería y un spa.

En Londres y París admiran los avances logrados por estas capitales; la primera para reducir la contaminación, y la segunda para brindar agua potable y gasificada a toda la ciudad a través de sus bebederos públicos.

La reacción de Efron a estos alcances siempre es de sorpresa y suele relacionarlos con películas o cultura pop. Su voz en off al inicio y final de cada episodio hace mención a su vida personal y los pequeños pero valiosos cambios que podría realizar en ella.