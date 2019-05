Una deuda menos para el ´Tibu´

Cd. de México

A la directiva de los Tiburones Rojos del Veracruz no le quedó más remedio que pagar el adeudo de 244 mil 500 dólares que reclamaba el Montevideo Wanderers de Uruguay por los derechos de formación del jugador Matías Santos.

Esa deuda provocó que los escualos perdieran seis puntos en la mesa tras una resolución de la FIFA y el siguiente castigo, en caso de incumplir el pago, sería el descenso de categoría.

El equipo veracruzano pagó la deuda prácticamente en el límite de tiempo y evitó así la quema.

"Las sanciones se cumplen por etapas. Primero se le saca seis puntos, que ya se hizo dado que no tuvimos novedades y solicitamos la quita de puntos. El siguiente paso era el descenso y en este último tiempo tuvimos respuesta. Cinco minutos atrás me llegó el código azul que llegó el traspaso en el último momento, pero estuvimos a punto de hacer el pedido (de descenso)", expresó Gabriel Blanco, presidente del Wanderers, a la estación de radio de Uruguay Sport 890.

AÚN DEBEN

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, Álvaro Ortiz, advirtió que si el club Veracruz tiene algún adeudo con sus jugadores estaría imposibilitado de arrancar el Torneo Apertura 2019.

"Si Fidel Kuri tiene algún adeudo ya reconocido antes de iniciar el torneo, tendrá que pagarlo, si no lo hace no podría iniciar el torneo y automáticamente, no se entraría la desafiliación como tal, pero sólo si los tiene reconocidos", detalló.