Una década de éxitos

Ciudad de México

Todo empezó por culpa del productor televisivo Roberto Cenci y el manager Michele Torpedine, quienes vieron en Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble el potencial para lanzar una tercia de cantantes de pop con base en la música clásica. Así nació Il Volo.

Piero comentó en entrevista desde su casa, en Italia, que el productor del programa de talentos y el también músico y realizador confiaron en las posibilidades de los entonces tres adolescentes que soñaban con obtener oportunidades para dar conciertos.

¡QUE TRÍO!

"Si no es por ellos, Il Volo no existe. Y este año cumplimos 10 de formarnos, de que Roberto dijo que sería mejor que estuviéramos juntos, en un trío, por nuestra forma de ser y de cantar.

"Ya no se diga nuestro manager, el que nos llevó con la disquera, nos hizo prepararnos para saber cantar unidos, para saber ser grupo. Son 10 años gracias a ellos y lo celebramos todo el año", apuntó el mayor del trío, de 26 años.

Il Volo vendrá el 4 de septiembre al Auditorio Nacional para presentar el espectáculo de su décimo aniversario, que sustentan con su nuevo álbum, Musica.

UNA FAMILIA

"Vamos a celebrar la música, lo que nos ha dado, lo que nos ha hecho crecer como músicos. Volvemos a México con todo el entusiasmo, vamos a probarles que Gianluca, Ignazio y yo somos una familia fuera y dentro del escenario.

"Uno tiene la familia que le da la vida, y otra, la que le pone en el camino. Ellos serán mis hermanos por siempre y mis compañeros de viaje musical en Il Volo".

Los dos tenores y el barítono, quienes han cautivado a miles de jóvenes con un estilo de pop romántico, están de vacaciones todo este mes, cada uno con su familia.

"De forma diferente a los jóvenes de mi edad, en mis vacaciones vengo con mi mamá a mi casa. Me duermo a las nueve y media, me levanto a las seis de la mañana y camino con ella al mercado y a la tienda. Como viajo tanto, ya no quiero salir de casa en vacaciones. Al contrario, prefiero buscar la comodidad de mi casa, mi cama, una buena sopa y un día de descanso. Tengo mi pasaporte lleno de estampas, y lo agradezco, pero hoy día no hay como estar con mamá.