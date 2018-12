Una de cada 3 computadoras recibió amenazas en 2018

CIUDAD DE MÉXICO.

A detalle dio a conocer que, de todos los nuevos archivos maliciosos detectados por las tecnologías de la compañía en 2018, la cantidad de archivos tipo "puerta trasera" aumentó un 44%, asimismo el volumen general de ransomware aumentó un 43%.

Estos resultados muestran que los malware siguen siendo un riesgo importante para los usuarios y empresas.

En 2018, las detecciones de ransomware (Trojan-Ransom) y backdoor comprendieron 3.5% y 3.7% de todos los nuevos archivos maliciosos recopilados en los primeros diez meses del año. Esto representa un aumento del 43% para el ransomware y del 44% para backdoors en comparación con el período anterior.

En general, las tecnologías de Kaspersky Lab detectaron 346 mil nuevos archivos maliciosos cada día durante los primeros diez meses del año. La cantidad y la variedad de nuevos archivos maliciosos detectados diariamente es un buen indicador para conocer el interés de los ciberdelincuentes por crear y distribuir malware. En 2011, sus tecnologías detectaron solo 70 mil archivos nuevos por día, y para 2017, el número se quintuplicó a 360 mil.

Por otra parte, afirmaron que en 2018 las soluciones de Kaspersky Lab repelieron más de un billón 876 millones 998 mil ataques lanzados desde recursos en línea ubicados en todo el mundo.

"El año 2018 vio un ligero desahogo en las detecciones diarias", comentó Vyacheslav Zakorzhevsky, jefe de investigación Anti-Malware en Kaspersky Lab.

"Por un lado, esto podría indicar el interés de los delincuentes por reutilizar malware antiguo que ha demostrado ser eficiente. Por otro, los picos en el número de detecciones de puerta trasera y Trojan-Ransom nos muestran que los agentes maliciosos están en constante búsqueda de nuevas formas de infectar los dispositivos de las víctimas y así ganar dinero. El constante interés en el ransomware y su continuo desarrollo es una advertencia para mantenerse alerta, tanto contra las amenazas cibernéticas existentes y conocidas, como las nuevas aún desconocidas. Es por eso que continuamos mejorando nuestros sistemas de detección y protección a diario".

Para mantenerte protegido, Kaspersky Lab recomienda:

Presta mucha atención y no abras ningún archivo sospechoso o adjuntos recibidos de fuentes desconocidas.

No bajes o instales aplicaciones de fuentes que no sean de fiar.

No hagas clic en ningún enlace recibido de fuentes desconocidas y anuncios sospechosos en línea.

Crea contraseñas seguras y no olvides cambiarlas regularmente.

Instala siempre las actualizaciones. Algunas de ellas pueden ser correcciones de problemas críticos de seguridad.

No hagas caso a los mensajes que solicitan desactivar los sistemas de seguridad para el software de Office o el software antivirus.

Utiliza una solución de seguridad sólida y adecuada para tu sistema operativo y dispositivos.