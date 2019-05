Una comisión del Senado cita a declarar al hijo mayor de Trump

Washington DC, Estados Unidos.

El Comité de Inteligencia del Senado, liderado por los republicanos, citó a Donald Trump Jr., el hijo mayor del Presidente, para responder preguntas adicionales sobre su testimonio anterior sobre la investigación que conduce el panel sobre la injerencia rusa, según una persona familiarizada con el asunto.



El Comité quiere que responda al testimonio del ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, sobre el proyecto de una Torre Trump en Moscú, dijo la persona.



La citación marca el primer caso conocido de un Comité del Congreso liderado por los republicanos que obliga al testimonio de uno de los hijos de Trump, lo que podría establecer una batalla entre el Presidente y el Senado.



El movimiento surgió un día después de que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que la investigación de Rusia estaba "cerrada" con la publicación del informe del Fiscal Especial Robert Mueller.



Pero los demócratas han estado presionando para obtener más información sobre su investigación, al decir que muchas preguntas siguen sin respuesta.



Bajo la presidencia de Richard Burr, de Carolina del Norte, el panel de inteligencia del Senado ha estado realizando la única investigación bipartidista, y una que duró incluso más que la de Mueller.



Anteriormente, dijo que aún no había encontrado ninguna connivencia entre la campaña de Trump en 2016 y los agentes rusos, aunque los senadores reconocieron que Mueller tenía acceso a testigos y evidencia de que no lo hicieron.



La Torre propuesta en Moscú fue planeada por Cohen y Félix Sater, un ex asociado de Trump que persiguió acuerdos de propiedad para el futuro Presidente.



La pareja persiguió una posible Torre Trump en Moscú durante la campaña presidencial de 2016. Cohen dijo que regularmente informaba a los miembros de la familia Trump sobre su progreso, pero al final no surgió nada.



El proyecto de la torre abandonada se ha convertido en un punto crítico en la lucha de los demócratas para entender la participación de Trump con las entidades vinculadas a Rusia a raíz del intento del Gobierno ruso de inclinar las elecciones de 2016 a favor de Trump.



Trump negó tener intereses comerciales en Rusia y defendió su derecho a hacer negocios en el país.