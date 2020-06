Una comedia intachable

Sí, la versión estadounidense de The Office gustó a muchísima gente, pero el que su creador y su personaje principal regresen como co creadores de una nueva comedia no significa que el show sea semejante, así que no hay que esperar que así sea.

Quizás lo único parecido entre The Office y la súper actual Space Force -por eso de revivir la carrera espacial- es que se ubica en un lugar de trabajo, en este caso una nueva y secreta base espacial ubicada en Colorado.

Steve Carell está comiquísimo en el papel del general de cuatro estrellas Mark R. Neird, y no pudo encontrar mejor compañero que John Malkovich, quien está impecable en cada escena en la que participa, como el Dr. Adrian Mallory, el jefe de científicos que labora en la base militarizada.

DE TODO UN POCO

Hay diálogos chistosísimos, efectos especiales, situaciones chuscas, algo de drama y mucha comedia.

La verdad, Carell logra mostrar las diferentes facetas de un general venido a menos (aspiraba a dirigir la Fuerza Aérea y acabo al frente de la nueva y menospreciada Fuerza Espacial), un padre de familia y esposo lleno de problemas y al final un negociador eficiente.