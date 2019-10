Una cinta reflexiva

Apoyándose en personas que padecen de esquizofrenia, Christian Vázquez dio vida a una de ellas en el filme "Soy Fausto", que estrenaría en 2020.

En la ópera prima dirigida por Julio Bethely, el actor encarna a un hombre quien, tras tomar las riendas de su vida en Europa, debe regresar y convertirse en un "godín".

Su papá es médico y lo presiona a ser como él y además, tiene una pareja española (Amparo Barcia).

"Lo vemos normal en todos sentidos, pero luego se va en espiral al fondo", comenta Vázquez.

Durante dos semanas asistió al hospital Fray San Bernardino, especialista en psiquiatría.

BIEN PREPARADOS

"Nos entrevistamos con ciertos pacientes, la esquizofrenia la tenía ajena a mí y es otro universo.

"Son inseguros, casi no pueden articular bien, yo me quedaba mucho en lo corporal, pero hay más, de un momento a otro brincan de tema, no en todo momento el personaje iba a estar lúcido", narra el también actor de "3 idiotas" y "I hate love".

"Yo Fausto" ya ha sido exhibida en el Festival de Cine Latino de San Diego y la Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña, en España, donde ganó el premio del Público.

DETALLAN ENFERMEDAD

Arcelia Ramírez, Adriana Llabrés y Carlos Aragón integran el reparto de esta historia.

"La frustración es lo que lo empuja hacia abajo, sufre ataques de ansiedad, de pánico", detalla.

"Los médicos nos decían: aquí súbele, aquí es así, fue un aprendizaje para todos", agrega.

Vázquez forma parte de la nueva temporada de la histórica Sitiados, del canal de paga FOX.

La película fue escrita hace un sexenio, partiendo de la idea que no todo lo ocurrido en familia es color rosa.

Para México se espera su lanzamiento a principios de 2020.