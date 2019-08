Una canita al aire

Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo que Arath de la Torre, Víctor González y Juan Pablo Medina se aventaron sus "canitas al aire".

Los actores ya no las esconden ni se esclavizan a cubrirlas con tintes, llegó el momento de presumir sus cabelleras blancas.

Los tres, junto con Marco Méndez, coinciden que desde muy jóvenes sufrieron con las canas prematuras y por años las cubrieron, pero ya no más.

CABELLO SÍ

"A veces me encuentro amigas y me dicen 'ay, ya píntate esas canas' y otras amigas y mi mujer me dicen '¡qué guapo te ves cab..., no te las quites'", comentó Arath, quien inició la segunda temporada de Simón Dice por Las Estrellas, "la ventaja es que la cana se pone, se quita, se pinta, lo bueno es que todavía hay consistencia de cabello".

A sus 44 años, el actor se asume con la edad que tiene porque dijo que le gusta ir de acuerdo al tiempo.

"Son canas, sin duda, prematuras, porque es de herencia familiar, de mi mami, todos son súper canosos. Me sale más chamba ahorita que soy canoso que cuando me pintaba las canas".

LIBRES

Después de 15 años de teñirse su pelo blanco, Víctor González, de 45 años, se liberó y se dejó las canas para su personaje de "Olegario" en la serie Juntos, El Corazón Nunca se Equivoca.

El actor comenzó a lidiar con los tintes desde que tenía 30 años.

"Ya me dejé las canas, después de tantos años que me las pinté, tantos personajes que hice con el pelo pintado. ¡Estoy feliz! A este personaje le queda perfecto por la edad, porque es papá y me encanta. Estoy muy cómodo con mi pelo; la verdad, no sé por qué me lo pintaba", añadió.

"Ahora tuve la oportunidad y el tiempo para dejarme las canas, estoy encantado. Han tenido buena aceptación y yo estoy muy feliz de estar libre, de no tener que ir a pintarme el pelo cada 15 días".

NATURALES Y RESIGNADOS

Juan Pablo Medina, actor de las series Ingobernable y La Casa de las Flores que prepara al hilo su segunda y tercera temporada, no tiene necesidad de esconder su cabello porque los productores lo siguen llamando para sus proyectos con su look natural de canas en el pelo y la barba.

Otro galán que desde los 18 años comenzó a luchar contra las canas es Marco Méndez.

Aunque para muchos quizás pudo representar una tragedia, el actor de 42 años lo tomó con calma.

"Todo mundo me dice: '¡Qué padre las canas, qué padre tu pelo!'. A veces, mucha gente piensa que soy más grande de edad, pero cuando he tenido que hacer personajes de más chavo me pintan las canas; por ejemplo, en la telenovela Triunfo del Amor era un chavo de 24 años que le tiraba la onda a una chavita que iba a cumplir 18, ahí me tuvieron que pintar el pelo".

El originario de Uruapan, Michoacán, tiene el pelo blanco por herencia.