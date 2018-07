Una campeona menos en Wimbledon

Londres, Inglaterra

A las eliminaciones de Maria Sharapova, Petra Kvitova y Garbiñe Muguruza hay que sumarle la de Venus Williams, quien cayó ante la holandesa Kiki Bertens por 6-2, 6-7 (5), 8-6 en la tercera ronda del Grand Slam.

En cambio, su hermana Serena avanzó con paso firme después de superar su prueba más ardua en lo que va de la semana.

Serena es la única ex monarca que sigue en carrera. La ganadora de siete títulos en Londres venció a Kristina Mladenovic 7-5, 7-6 (2).

La derrota de Venus significa que 8 de las 10 primeras preclasificadas han sido eliminadas.

Serena prolongó su racha ganadora en Wimbledon a 17 partidos, debido en parte a 13 aces. No jugó el año pasado porque estaba embarazada.

"Estoy muy feliz", comentó Serena.

"He trabajado mucho dando todo lo que tengo. Técnicamente no soy una ´top ten´", bromeó la 181 del mundo, "pero estoy lista para cualquiera con la que me enfrente ahora".

Su rival en Octavos de Final será otra madre, la rusa Evgeniya Rodina, 120 en el escalafón mundial, que ganó sorpresivamente a la estadounidense Madison Keys.

"Serena es mi ejemplo", dijo Rodina, "será extraordinario jugar contra ella".

En la rama varonil, Roger Federer ganó 37 de sus primeros 40 puntos con el primer saque y prolongó su racha ganadora en Wimbledon a 29 sets al vencer a Jan-Lennard Struff 6-3, 7-5, 6-2.

El alemán Alexander Zverev tuvo que llegar a los cinco sets para avanzar a la cuarta ronda.

Zverev superó al estadounidense Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-7 (0), 6-1, 6-2.