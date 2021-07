´Una buena práctica, clave en Silverstone´

Este viernes 16 de julio, sólo habrá una práctica para dar paso a la clasificación y saber cómo se formará en el "sprint", el cual definirá la parrilla de salida de la carrera del domingo.

"Creo que será muy importante que cuando el coche salga del garaje tengas confianza con él. Hay fines de semana en los que te sientes muy confiado enseguida y otros en los que te tomas más tiempo. Y si ese es el caso, puedes complicarte un poco", comentó Sergio Pérez en su presentación en Silverstone.

"Así que ya veremos qué tipo de fin de semana es. Creo que en términos de preparación, al menos para mí ha sido muy normal. Y sí, tratar de tomar velocidad en esa primera práctica será la clave".

El piloto mexicano recordó lo ocurrido en Austria con Charles Leclerc y se dijo arrepentido de lo sucedido, además de que consideró justa la penalización que sufrió.

"Creo que me arrepiento del primer incidente con él en la curva 4, porque creo que estábamos demasiado calientes con todo, frenos, neumáticos. Así que debería haber evitado tocarme con él en ese primer incidente. Así que diré que probablemente fue justo recibir la penalización", señaló el tapatío de 31 años.

"Pero luego la segunda, no había mucho que pudiera hacer. Porque estaba empujando y perdí el coche en medio de la curva y al final la escapatoria terminaba ahí. Así que sí, fue una carrera muy mala por mi parte. Me he reseteado.

Por su parte, el piloto de Ferrari aseguró que no hay resentimiento con Checo luego del cruce que tuvieron en el circuito de Red Bull Ring.

"Hablé con él inmediatamente después de la carrera y pude notar que enseguida sintió que se había pasado de la raya. Luego nos vimos como 20 minutos después del calor del momento y entonces se disculpó. Así que no hay resentimiento ni nada por el estilo", apuntó Leclerc en su conferencia en Silverstone.

"Obviamente, durante la carrera, me sentí bastante frustrado, porque sentía que tenía un poco más de ritmo y no podía mostrarlo, pero está bien, es parte de las carreras y ahora sólo voy a mirar hacia adelante".