Una buena: las escuelas sin reporte de hurtos

Pese a la pandemia y que no hay clases presenciales, no se han registrado robos en los planteles escolares.

El director municipal de Educación, José Iram Rodríguez Limón, comentó que debido a que los maestros acuden y además se turnan para vigilar las instalaciones, lo que ha ayudado para que no se presenten robos.

"Hasta ahorita en mi oficina no ha llegado ningún oficio, las escuelas no están solas, recordemos que están con sus guardias, hay personas que se están turnando para cuidar estar al pendiente, hasta horita no tengo algún oficio o alguna queja de algún robo", dijo.

Los planteles están activos con los maestros que algunos dan clases pero en forma virtual y los directivos acuden a diversos trámites.

Lo anterior ha ayudado a que no se presenten robos, ya que cada que las escuelas quedan solas por el periodo vacacional, se presentan robos de cable, equipo de computo y más.

Por el momento no hay fecha para regresar a las clases presenciales, ya que será hasta que se esté en verde y a nivel nacional se ha propuesto que el resto puede acudir pero bajo una modalidad de asesorías pero solo como opcional.