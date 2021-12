Una buena: empresas recuperan los empleos

Las empresas locales rescataron también su volumen de productividad y ventas y ahora se espera no haya en 2022 un rebrote de Covid-19´´. Francisco Tenorio, Síndico del Contribuyente

"Sin duda este año que está a unos días de concluir, fue mejor en todos los aspectos que el que recién acaba de pasar y hay optimismo entre el empresariado en que las cosas sigan estando mejor en 2023, para seguir generando empleos", dijo Francisco Tenorio Rivera, Síndico del Contribuyente ante la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación a nivel local.

Como se recordará, en 2020 que fue el año en que los contagios del Coronavirus causaron más problemas, se perdieron alrededor de 50 mil empleos y por todos los problemas que se generaron en el comercio e industria, fueron incalculables las pérdidas económicas.

Casi en su totalidad, ya se rescataron los espacios laborales a lo largo del 2021 y esto es altamente benéfico sobre todo para los propios trabajadores y sus familias pero también para sus fuentes de empleo que de igual manera vieron incrementadas sus ventas y las fábricas, su nivel de producción.

En el caso de los comercios, se vieron beneficiados con el cierre de cruces internacionales por la pandemia, por lo que sus ventas se incrementaron.

Las industrias, también, porque comercializaron mayor volumen de mercancía que se produce en México.

En esta ocasión hubo más apoyos a grupos vulnerables por parte del gobierno, lo que se tradujo en más compras a comercios e industrias.

En comparación con el tiempo en que más afectaciones financieras hubo durante la pandemia, el año pasado, en la actualidad las cosas han mejorado de manera notable aunque algunos podrían señalar que aún están en período de recuperación.

Puede decirse que hay optimismo ante la proximidad del 2022, pues se espera que las cosas sigan mejorando incluyendo por supuesto la economía, lo que permitirá seguir creciendo en número de nuevos empleos.

Ojalá y no haya rebrotes de la pandemia, una nueva cepa o un nuevo virus porque de ocurrir eso, todos perderán de alguna manera. De haber una nueva oleada, se espera no se apliquen medidas drásticas por parte del gobierno en la actividad comercial e industrial, sino que se tomen medidas moderadas para no afectar el ritmo productivo, aunque sí es bueno proteger la salud de la población.